De 75ste Golden Globes-uitreiking stond in het teken van #MeToo

De aanwezige Hollywoodactrices droegen massaal zwarte jurken, ter ondersteuning van de solidariteitsactie van 'Time's Up'. De organisatie die na het Weinstein-schandaal in het leven werd geroepen, wil een einde maken aan seksuele intimidatie op de werkvloer. Veel actrices spraken zich ook uit op het podium. Natalie Portman reikte de prijs voor de beste regie uit met de opmerking dat het enkel om mannelijke genomineerden ging. Een terechte constatering in het jaar waarin vrouwelijke regisseurs uitstekend werk leverden, denk aan Patty Jenkins ('Wonder Woman').

Natalie Portman didn't mince words when it came to the all-male director lineup at the #GoldenGlobes : https://t.co/xgBneo2yuH pic.twitter.com/4f0uIBqtaM

Vandaar ook dat Greta Gerwig, scenariste en regisseuse van Lady Bird, de prijs voor de beste komedie ophaalde en niet de producent van die film. Van Barbara Streisand tot Jessica Chastain, alle vrouwen spraken zich uit. Ook komiek Seth Meyers, gastheer van de avond, was op dreef ('Good evening ladies and remaining gentlemen'), maar de beste speech van de avond werd gehouden door Oprah Winfrey die als eerste zwarte vrouw in de 75-jarige geschiedenis van de Golden Globes een Lifetime Achievement Award ontving en een in alle opzichten presidentiële speech hield. Vandaar ook dat direct na haar optreden overal 'Oprah for President' en 'Oprah 2020?' klonk.

Winfrey memoreerde het jaar 1964 waarin ze als klein meisje zittend voor de televisie zag hoe Sidney Poitier als eerste zwarte acteur een Oscar won. Ze vertelde hoe belangrijk het is om jezelf gerepresenteerd te zien. Ze haalde uit naar het Trump-tijdperk, naar corruptie en onrechtvaardigheid en onderstreepte het belang van de vrije pers. Via het kleine persoonlijke verhaal kwam ze bij de #MeToo-beweging, de vrouwen die zo moedig waren (en zijn) om zich uit te spreken. "A new day is on the horizon", besloot Winfrey haar zinderende, Obama-achtige optreden dat nog lang zal nagalmen en dat inmiddels integraal is te zien op internet.

Dit zijn de winnaars van de Golden Globes 2018

Beste Drama: Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Beste Komedie: Lady Bird

Beste Regie: Guillermo del Toro (The Shape of Water)

Beste Scenario: Martin McDonagh (Three Billboards)

Beste Actrice/drama: Frances McDormand (Three Billboards)

Beste Acteur/drama: Gary Oldman (Darkest Hour)

Beste Actrice/komedie: Saorise Ronan (Lady Bird)

Beste Acteur/komedie: James Franco (The Disaster Artist)

Beste TV-serie/Drama: The Handmaid's Tale

Beste Actrice TV-serie/Drama: Elisabeth Moss (The Handmaid's Tale)

Beste Acteur TV-serie/Drama: Sterling K. Brown (This is Us)

Beste TV-serie/Komedie: The Marvelous Mrs. Maisel

Beste Actrice TV-serie/Komedie: Rachel Brosnahan (The Marvelous...)

Beste Acteur TV-serie/Komedie: Aziz Ansari (Master of None)

Beste TV-serie/Limited: Big Little Lies

Beste Actrice TV-serie/Limited: Nicole Kidman (Big Little Lies)

Beste Acteur TV-serie/Limited: Ewan McGregor (Fargo)

