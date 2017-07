David Hockney spettert nog steeds

Veel is hij niet veranderd: sinds hij naar Californië verhuisde, rond zijn dertigste, verfde hij zijn haar platinablond. Met zijn grijze haar ziet hij er nu nauwelijks anders uit. David Hockney is al meer dan vijftig jaar kunstenaar en hij schildert nog elke dag.

De tijd lijkt geen vat op zijn persoon te hebben. In zijn werk staan juist die tijd en de waarneming centraal, en probeert hij nog steeds nieuwe technieken uit. Een overzichtstentoonstelling van zijn werk trok in Londen een recordaantal bezoekers, diezelfde tentoonstelling is tot eind oktober in Parijs te zien.

Vandaag viert hij zijn tachtigste verjaardag. Het begon allemaal met een plons in het zwembad. 'A bigger splash' heet het vierkante schilderij uit 1967, waarop je een duikplank ziet, een zwembad, op de achtergrond een bungalow, een lege stoel en twee palmbomen, en in het zwembad opspattend water. De Britse Hockney was in 1963 voor het eerst in Los Angeles, hij kende het alleen uit films. 'In Yorkshire was alles zo grijs, geen wonder dat ik pas in Amerika de kleuren ontdekte', vertelde hij in een interview. Opvallend is ook de brede rand rondom het schilderij. Het is dezelfde als bij een Polaroidfoto en dat is geen toeval. Hockney is gefascineerd door fotografie, hij heeft er een haat-liefdeverhouding mee. De fotografie bevriest de werkelijkheid, stelt scherp op een bepaalde afstand, en laat de werkelijkheid zien op een heel andere manier dan waarop wij die ervaren.

'Collage on newsprint', 1954. © Jeanette Vos001

Hockney ziet de fotografie daarom niet als gelijkwaardig aan de schilderkunst, tegelijkertijd is het juist om diezelfde eigenschappen dat hij de techniek tot op de dag van vandaag gebruikt om nieuwe schilderijen te maken. Ook 'A bigger splash' schilderde hij met een foto als voorbeeld.

Vanaf 1968 maakt hij fotocollages, 'joiners' noemt hij ze, waarin hij met meerdere foto's van hetzelfde onderwerp een reconstructie maakt. En in 2012 verraste hij het publiek in een tentoonstelling van nieuw werk met onder andere een video-installatie waarbij hij bij het filmen van een rit over een Engels landweggetje negen camera's gelijktijdig gebruikte, zodat er een beeld ontstond met negen verdwijnpunten. Na een lang verblijf in Californië was hij begin 2000 weer teruggekeerd op zijn geboortegrond in Yorkshire.

'A bigger splash', in 1967 geschilderd in Amerika, waar de Brit David Hockney 'de kleuren ontdekte'. © Tate / Tate Images

Tussen de bedrijven door verdiept Hockney zich graag in de kunstgeschiedenis. In 2001 verscheen zijn boek over de 'vergeten kennis van de technieken van oude meesters', 'Secret Knowledge'. Hij laat daarin zien dat Vermeer, Dürer en Van Dijck in hun schilderijen op hún manier al gebruikmaakten van lenzen en de camera obscura, en dat ze er ook vanuit gingen dat hun publiek daarvan op de hoogte was.

Naast landschap- en zwembadschilder is Hockney ook een beroemd portretschilder. In de loop van de tijd maakte hij een grote serie portretten van bekende en onbekende mensen uit zijn omgeving, vanaf de jaren tachtig ook dubbelportretten. En vorig jaar presenteerde hij, alsof het niets was, 82 portretten van bekenden uit de Californische kunstwereld die hij binnen twee jaar had gemaakt, tijdens telkens drie sessies van zes uur. Steeds zit het model in dezelfde stoel, en zijn de muur en de vloer twee tinten helderblauw, als bij een kaartspel.

Het zijn geen flatterende portretten, de verhoudingen in het lichaam kloppen misschien niet altijd helemaal, maar het is overduidelijk dat er een persoon heeft gezeten, drie dagen lang, en dat had een foto nooit op die manier kunnen vastleggen.

'David Hockney: Rétrospective' is nog tot 23 oktober te zien in Centre Pompidou in Parijs. www.centrepompidou.fr

© Jeanette Vos001

