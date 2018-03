David Byrne maakte een album voor een betere wereld

David Byrne is van nature een opgewekt man. Altijd al geweest. Hij zegt het onderuitgezakt in een grijze designerfauteuil van een luxe hotel ergens in de Amsterdamse grachtengordel. Maar, gaat de 65-jarige Schots-Amerikaanse zanger verder, een paar jaar geleden betrapte hij zichzelf erop dat hij toch tamelijk gedeprimeerd werd wanneer hij weer eens de krant opensloeg.

Om zijn humeur een beetje op peil te houden, begon hij dingen te verzamelen uit het nieuws waar hij wél vrolijk van werd. Die sleepte hij naar een mapje op zijn computer. Om soms eens doorheen te bladeren. Werkte beter dan therapie. "Dit was nog allemaal voor Trump", grinnikt hij. "Kun je nagaan." Zijn lach is een korte, stotende giechel, die de voormalige frontman van de legendarische new wave-formatie Talking Heads nog vaak zal herhalen gedurende dit gesprek, dat verder absoluut niet over de Talking Heads gaat.

Oscar

Beleefd heeft Byrne namelijk voor het interview aangegeven niet te willen terugkijken op het verleden. Hij doet tegenwoordig immers genoeg andere dingen om over te praten. Hij runt een platenlabel dat voornamelijk Latijns-Amerikaanse muziek uitgeeft, werkt als beeldend kunstenaar, schreef twee musicals, won een Oscar voor zijn soundtrack voor 'The Last Emperor', en publiceerde enkele boeken. Eentje over hoe muziek werkt, en eentje over de geneugten van de fiets. Inderdaad, de fiets: Byrne neemt altijd een vouwfietsje mee op reis. Tijdens zijn lunchpauze, even voor dit vraaggesprek, is hij ermee over de grachten langs het Stedelijk Museum gegaan.

Ah, die Nederlandse fietspaden, hij is meteen enthousiast: het is één zo'n 'reden om opgewekt te zijn', de titel van zijn project waarvoor hij afgelopen januari ook in Amsterdam een lezing gaf. Andere redenen: hoe de komst van bibliotheken de criminaliteit in achterbuurten enorm doet dalen. Of hoe het decriminaliseren van drugs in Portugal leidde tot bijkans het laagste aantal drugsdoden ter wereld.

"Dit project begon als iets voor mezelf, ik was niet van plan er kunst van te maken of er colleges over te geven. Maar rond diezelfde tijd begon ik ook te werken aan mijn album 'American Utopia'. Ik zag aanvankelijk niet de verbinding, dat kwam pas toen de plaat af was. Tegen die tijd had ik over mijn Reasons to be Cheerful-project al één, twee colleges gegeven.

"Mijn platenmaatschappij wilde dat ik een promotierondje door Europa zou maken voor mijn nieuwe album. Prima, zou het alleen niet leuker zijn dan ook meteen dat Reasons to be Cheerful-praatje te houden? Mja, dat vonden ze goed, maar er moest toch iets van promotie voor die plaat bij zitten. Dus draai ik telkens aan het eind van die colleges één van mijn nieuwe nummers." Weer die giechel.

Tekst loopt door onder de video

Na veertien jaar, als we de projecten met Brian Eno en de samenwerking met zangeres St. Vincent niet meerekenen, is er een nieuwe plaat, 'American Utopia', waarmee hij komende maanden gaat touren. Nederland is komende zomer, tijdens het festival Down the Rabbit Hole aan de beurt. Iets om naar uit te kijken, want Byrne maakt altijd iets bijzonders van zijn liveshows. Zo zal hij altijd herinnerd worden om die enorme vierkante jas waarmee hij midden jaren tachtig optrad.

Ik ben inmiddels niet meer zo vermogend als Beyoncé of Kanye West die een hele trukendoos meenemen op tournee. Dan maar zo David Byrne

Dit keer is hij van plan met zijn muzikanten op een compleet leeg podium te staan. Hij klapt enthousiast zijn kleine laptop open om foto's te laten zien van de eerste repetities. Een soort maliënkolder-gordijn, geen schermen, geen versterkers of muziekapparatuur. "Ik ben inmiddels niet meer zo vermogend als Beyoncé of Kanye West die een hele trukendoos meenemen op tournee. Dan maar zo."

Vooruit, er zullen vast wat nummers van Talking Heads voorbij komen, maar de tour zal vooral in het teken staan van 'American Utopia'. Byrne, die zijn nummers wederom samen schreef met Brian Eno, slaagt erin niet gedateerd te klinken door ook aan te kloppen bij de jongere generatie: producers als Sampha, Oneotrix Point Never en Rodaidh McDonald leveren bijdrages.

Het album heeft eigenlijk niets - maar toch wel iets - met zijn positiviteitscolleges te maken. De nummers stellen de vragen, zegt Byrne. Ze zijn existentieel van aard: wie zijn we, wat zijn we, waarom zijn we hier. Die verzameling reasons to be cheerful geven de antwoorden. "Ik realiseerde me pas achteraf dat deze projecten toch wel enige verbinding hebben."