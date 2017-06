Daughters of the dust: lyrisch, loom en een moderne klassieker

Mocht iemand zich nog afvragen of je als talentvolle zwarte filmmaker in de VS tot voor kort inderdaad belemmerd werd in de ontplooiing van je talent? - zie de loopbaan van Julie Dash, regisseur van 'Daughters of the Dust' die in 1991 verscheen. Dash schreef en regisseerde een van de meest oorspronkelijke, onafhankelijk geproduceerde films die de afgelopen halve eeuw in Amerika zijn gemaakt. Ze had alleen niet de juiste kleur en niet het juiste geslacht om door te stoten. Op enkele televisiefilms en korte films na, vond Dash geen werk. Ter ere van zijn 25ste verjaardag werd de film in 2016 gerestaureerd.

De film vertelt het verhaal van de vrouwen van de familie Peazant, die deel uitmaakt van de Gullah gemeenschap op de Sea Islands langs de kust van Georgia en South Carolina. Omdat het gebied lange tijd alleen per boot bereikbaar was, lag het beschut en bleven veel West-Afrikaanse rituelen en gebruiken intact. De dialogen worden voor het grootste deel in het Geechee gesproken, de lokale variant van het Engels.

Het tempo ligt laag en de vertelling is vaak lyrisch van toon, met name in terzijdes over de schoonheid van de Sea Islands

Het verhaal speelt zich af op een zomerse dag in 1902, als de hele familie samenkomt voor een picknick. De volgende dag zullen enkelen van hen naar het noorden trekken en zich op het vaste land van Amerika vestigen.

Elk van de vrouwen vertegenwoordigt een deel van de cultuur die hen gevormd heeft - die net als de taal een mix is van Engelse en West-Afrikaanse gebruiken - en stelt de vraag of de trek naar het noorden hun cultuur zal beschadigen: of sommige rituelen en gebruiken misschien zullen verdwijnen.

Dash voerde in alle eerlijkheid zelfs prostitutie op als onderdeel van de Gullah-cultuur.

Daughters of the Dust, waarvan de titel zowel verwijst naar de aarde die haar bewoners leven geeft als naar het stof waarnaar we allemaal terugkeren, vraagt om een manier van kijken waar de meesten van ons niet aan gewend zijn. Het tempo ligt laag en de vertelling is vaak lyrisch van toon, met name in terzijdes over de schoonheid van de Sea Islands.

Om te zien en te horen wat Dash te zeggen heeft over de Gullah-cultuur is het beter om een tandje terug te schakelen en te kijken naar de alledaagse rituelen. Hoe gewoner en onopvallender, hoe beter.

