Dat kleuterlezers de hoofdpersoon een stap voor zijn, maakt het griezelig en grappig tegelijk

Tussen alle griezelboeken die ter gelegenheid van de Kinderboekenweek (t/m 15 oktober) verschenen, vallen deze prentenboeken op door de perfecte mix van spanning, humor en geslaagde illustraties.

'Dappere Max', ook te gebruiken als eerste leesboekje, blinkt uit in eenvoud: klein formaat, simpel, maar sterk verhaalidee, geestige tekst, minimalistische illustraties. De cartoonesk getekende zwarte kitten Max oogt schattig met zijn beweeglijke lijfje en grote kop. Door de afwisselende blikken in zijn enorme, expressieve ogen krijgt hij knap karakter. Max vindt zichzelf een dapper katje, dat op muizen jaagt. Hij moet alleen nog even uitzoeken hoe een muis eruitziet.

De dieren die hij tegenkomt, ontkennen dat ze een muis zijn, ook Muis zelf. Die maakt Max wijs dat het groene monster verderop een muis is. Niet gehinderd door enige angst bespringt Max het monster en dreigt hem op te eten.

Dat kleuterlezers de hoofdpersoon een stap voor zijn, maakt het griezelig (pas op, een monster!) en grappig tegelijk (oliedomme Max!).

Met datzelfde principe speelt Mark Janssen in zijn tweede eigen prentenboek, 'Dino's bestaan niet'. Vol bravoure sleept Tim bangerik Jesse mee op jacht naar een reuzendino in een donker bos. Terwijl Tim rondspeurt en dappere dingen roept ("We nemen hem in de houtgreep!"), zien Jesse én de lezer dat het boslandschap minder onschuldig is dan het op het eerste oog lijkt. Zijn dat bomen of de poten van een dino? Zijn dat rotsen of de tanden van een tyrannosaurus?

Janssens 'gloeiende' kleurgebruik is fenomenaal en komt prachtig tot zijn recht op de vele uitklappagina's. De platen ademen de spannende sfeer van de schemer, als harde lijnen vervagen en alles een beetje in elkaar overvloeit. Veel donkergroen en -blauw, roodpaars en zwart met lichtaccenten die de blik sturen.

Oordeel: Geestige tekst en spannende tekeningen

Na een angstaanjagende confrontatie met levensechte dinosauriërs leidt Janssen jonge lezers naar een geruststellend einde: Tim en Jesse vluchten naar huis en spelen daar met hun speelgoeddino's. De kinderen zijn de enge beesten op die manier alsnog de baas. En als volwassen lezer vraag je je af: heeft dit hele avontuur zich soms in hun fantasie afgespeeld?

Ed Vere

Dappere Max

Vert. Edward van de Vendel. Querido;

34 blz. € 12,99. Vanaf 4 jaar.

Mark Janssen

Dino's bestaan niet

Lemniscaat; 34 blz. € 14,95. Vanaf 5 jaar.