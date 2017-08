Dansen met de psychiater - er gebeurt wat in ‘Zomergasten’ dit jaar

De avond bewoog zich tussen uitersten, van een wat stroef gesprek over racisme tussen een witte vrouw en een gekleurde man - beiden geen neutrale partij in die kwestie - naar de warme glimlach toen ze elkaar bij de aftiteling omarmden en dansten op Louis Armstrongs ‘What a wonderful world’. Hier was wat gebeurd in deze derde ‘Zomergasten’-avond.

Presentator Janine Abbring en Glenn Helberg spraken niet alleen over een wereld met meer echt menselijk contact, maar wisten die tijdens de avond zelf te verwerkelijken. Zo kon de avond eindigen met een ontroerende dans op het camperdak, omringd door een zee van water. Kwetsbaar en van grote waarde.

Dat was een knap staaltje medemenselijkheid van Janine Abbring. Het kostte wel wat uren om daar te komen. Misschien is dat het enige minpuntje van de alom bejubelde nieuwe Zomergasten-presentator: ze heeft tijd nodig om warm te draaien en tot echt contact te komen.

Eberhard van der Laan mocht vorige week wel lang over de Tweede Wereldoorlog uitweiden voordat het gesprek echt raakte. Met Glenn Helberg kwam eerst de grote zaak van emancipatie en discriminatie uitvoerig aan de orde voordat de stap naar het persoonlijke verhaal kwam. Terwijl een interview ook kan beginnen met het kleine, in het vertrouwen dat de grote verhalen zich daarin manifesteren.

Het is jammer voor wie halverwege is weggezapt. Die heeft de droge taartbodem gegeten, en de slagroom en zeker de kers op de taart gemist.

Het maakt de materie niet minder belangwekkend en interessant natuurlijk. Glenn Helbergs gekozen fragmenten van emancipatiebewegingen hadden ook echt zeggingskracht, mede doordat hij dat verhaal zelf zo belichaamt. Hij is homo, gekleurd, én komt van het eiland Curaçao, met een gedeeld koloniaal verleden met Nederland. Drie redenen waarom de witte, hetero Nederlander mensen als hem geknecht heeft.

Een sleutelmoment in zijn leven en een prachtig moment in het gesprek was overigens toen hij vertelde over zijn coming out bij zijn vader. Zijn broer moest de boodschap brengen, zelf was hij in Nederland. Vader had daarna vijf dagen niet gegeten, niet geslapen, en toen gezegd: ‘Laat hem komen, want het is mijn zóón’.

“Dat was het grootste geschenk dat hij me kon geven”, zei Helberg. En aan zijn rechte rug zag je: die vader die hem kon respecteren, vormde de oerstevige grond voor zijn zelfvertrouwen.

Geen ‘niemand’

De psychiater is lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, en was bij de laatste parlementsverkiezingen lijstduwer (plaats 18) van Artikel 1, de anti-discriminatiepartij van Sylvana Simons.

Wat hij in zijn werk maar ook in het gesprek en met de fragmenten wil duidelijk maken is dit: discriminatie gaat niet over groepen, maar over het principe dat daaraan vooraf gaat: niemand mag een ander behandelen als een niemand. Hij is oprecht aangedaan als bijvoorbeeld ‘een gearriveerde witte homo, een keurige advocaat bijvoorbeeld’ , op sociale media tegen zwarten fulmineert. Burgerrechten zijn homorechten, zijn vrouwenrechten, zijn rechten van psychiatrisch patiënten.

Ook die laatsten werden in de tijd van de elektroshock tot een zieke ‘niemand’ gemaakt, liet hij met zijn allereerste fragment uit de film ‘Nise: The heart of madness’ zien. Helberg: “Je moet niet de ziekte, maar de persoon zien. Ik zie mijn patiënten als een boek vol verhalen dat ik kan aanvullen.”

Het fragment uit de documentaire ‘Stonewall Uprising’ was een logisch vervolg. Die ging over New Yorkse rellen waaruit de homobeweging groeide. Homo’s stonden voor het eerst voor hun homoseksualiteit; trots om te zijn wie ze waren. Helberg vertelde hoe psychiaters naar die opstand in 1969 hadden gekeken. ‘Als zij zichzelf niet ‘ziek’ vinden, kunnen wij dat ook niet meer denken’, vonden ze. In 1973 schrapten ze homoseksualiteit uit de classificaties van psychiatrische aandoeningen.