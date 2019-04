Dankzij historische romans begonnen lezers hun bestaan te zien als onderdeel van een grotere geschiedenis

Wanneer doen historische romans zich voor en waarom? Welke actualiteit belichamen ze, meer of minder verborgen of hoogst doorzichtig? De vraag is niet eens zozeer: waar gaan ze over, die romans, alswel: wat is er in het geding - wat is hun inzet?

Ik heb een historische roman geschreven met Oldenbarnevelt als vrijwel enige hoofdpersoon. Die roman, die vanzelfsprekend óók een psychologische roman is, gaat over de nog uiterst wankele vroege staatsvorming van gewesten die niet zo heel erg verenigd waren, met een overheersende positie van de zeeprovincies, Holland voorop.

De roman gaat al evenzeer over de nog min of meer onbesliste verhouding van de prille staat en de ook prille nieuwe kerk.

Er is bijna geen beginnen aan om het te beseffen: dat alles, maar dan ook echt alles, zijn geschiedenis heeft. Dit land en z’n grenzen en z’n staatsvorm hebben er een. Een vrij korte geschiedenis weliswaar, van niet eens vijfhonderd jaar. Nog weer iets korter is de geschiedenis van wat we de moderne roman plegen te noemen. Maar veruit het recentst, als genre binnen dat grote geheel, is de historische roman. En het ontstaan van de historische roman heeft op zijn beurt weer alles te maken met - landen, grenzen, staatsvormen. Of om precies te zijn met Europa.

De religieuze verbetenheid van grote volksmassa’s, die verder niet zo heel veel in te brengen hadden - het idee dat er slechts één ware godsdienst kon zijn, één leer, waar men zijn handtekening onder diende te zetten, wilde men mee kunnen doen - nee, het is nog niet zo verschrikkelijk lang geleden dat er geen model voor was.

Krimp en groei. Internationalisering en nationalisering. Kleiner, groter. De Europese Unie tooit zich met een naam die zo langzamerhand meer een oud programma en een oude hoop lijkt te belichamen dan een werkelijkheid. Maar ook de Verenigde Nederlanden waren een grootheid die met kunst- en vliegwerk, en vaak met touw en plastic plakband bij elkaar werd gehouden. Het was een experiment, er was geen model, er was geen tekentafel.

In dit jaar van de al dan niet harde brexit kunnen we ons afvragen in hoeverre de grenzen weer aan het opspelen zijn. Is er opeens een tijdperk achter de rug, een tijdperk dat van 1989 tot 2019 geduurd heeft? En zijn het niet alleen de zogenaamde buitengrenzen die hevig beginnen op te spelen, maar ook zowel erbuiten als erbinnen de godsdiensten?

Op Scott, maar vooral op het epochemakende jaar 1814, kom ik zo nog terug. Eerst wil ik inzoemen op de fascinerende context waarin Lukács zijn boek schreef. Hij moet beseft hebben dat de Europese geschiedenis om hem heen volop in beweging was. Het land waar György Lukács in 1885 geboren werd, was nog de Oostenrijks-Hongaarse Dubbelmonarchie. Lukács stamde uit een rijke Hongaars-Joodse familie van bankiers (zijn vader) en houthandelaars (zijn moeder). Zijn vader liet de naam Löwinger veranderen in Lukács. De zoon studeerde filosofie en literatuurwetenschap in Boedapest, Berlijn en Heidelberg. In 1918 werd hij lid van de communistische partij.

De auteur met wie Lukács de historische roman laat beginnen is Sir Walter Scott. Diens ‘Waverley’ - over een keurige Engelsman die zich enige tijd aangetrokken voelt tot de dochter van een Schotse rebel, aan wiens zijde hij een tijdlang meevecht, alles gesitueerd in een eerdere eeuw dan die van publicatie - verscheen in 1814. Ziedaar het geboortejaar van de historische roman.

Bij mij in de kast staat al heel lang de studie ‘The Historical Novel’ van Georg Lukács, ongelezen, maar toch. Het boek verscheen in de jaren zestig van de vorige eeuw in een Engelse vertaling. Niet toevallig, ze hebben hun lotgevallen, de boeken. En dat geldt voor deze studie van de Hongaar Lukács in de hoogste mate. De tijdperken, de ideologieën, de oorlogen - in en ook rond dit boek flitsen ze langs.

Dubbelmonarchie

De Dubbelmonarchie zorgde zoals bekend voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog en daarmee voor het eigen uiteenvallen in Oostenrijk en Hongarije. Hoeveel geschiedenis en vaderlanden kan iemand meemaken? Lukács heeft de grenzen in een krankzinnig tempo zien veranderen. Hij speelde zelf een rol in de kortstondige Hongaarse Radenrepubliek, 1919, niet ouder geworden dan vier maanden. In 1930 vertrok hij naar Moskou. Daar publiceerde hij in 1937 zijn studie over de historische roman, in het Russisch; terwijl - is daarbij te bedenken - de terreur van Stalin aan de gang was.

In 1938, het jaar van de Anschluss waarbij Oostenrijk werd ingelijfd bij nazi-Duitsland, was Lukács misschien toch min of meer veilig. In 1945 keerde hij terug naar Boedapest. In 1956 maakte hij deel uit van de Hongaarse Opstand. Hij stierf in 1971. De huidige Hongaarse regering, las ik, heeft het pand dat zijn enorme archief herbergde gesloten en een aan hem gewijd gedenkteken verwijderd.

Het is vreemd om te bedenken dat dit boek - waarnaar nog steeds verwezen wordt door iedereen die iets wil beweren over de historische roman - geschreven werd in de rimboe van de geschiedenis van de vorige eeuw, met haar voor de zoveelste keer verschuivende grenzen en veroveringen en nederlagen en geallieerde bezettingen.

Talloze toeristen stroomden naar België om daar een rondleiding over de nog met lijken bezaaide velden bij Waterloo

Lezen bestaat voor een goed deel uit grilligheden en omzwervingen. Ik had me eerlijk gezegd nooit zo heel erg afgevraagd sinds wanneer er historische romans geschreven worden. Het was in een boek van Beatrice de Graaf dat ik Lukács tegenkwam. De Graaf is in Utrecht hoogleraar geschiedenis van de internationale betrekkingen. Wie haar gezien heeft, een jaar of wat geleden, als Zomergast van de VPRO, weet hoe zij (zelf meer dan dertig jaar na de oorlog geboren) gevormd is door de lotgevallen van haar geboortedorp Putten, waar een groot deel van de bevolking door de Duitsers vermoord is als represaille.