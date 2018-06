Dankzij de migratiecrisis krijgt het woord 'koloniaal' een nieuwe betekenis

Een treffend voorbeeld daarvan was afgelopen week te vinden in een reactie op de voorstellen van EU-president Tusk voor het opzetten van opvangcentra voor migranten aan de buitengrenzen van de EU.

In de Belgische krant De Morgen zei professor Europese politiek Steven Van Hecke daarover dat de EU zich gedraagt ‘zoals in de koloniale tijd’, als ‘een kolonisator’ dus, en hij noemt ‘het voorstel voor die sorteercentra net buiten de grenzen puur neokolonialisme’.

Met de koloniale tijd wordt de tijd bedoeld dat landen (kolonisators) wingewesten stichtten buiten het moederland. Met neokolonialisme wordt van oudsher verwezen naar de economische exploitatie van voormalige koloniën. Kampen buiten de EU waar migranten tijdens hun asielprocedure verblijven (‘sorteercentra’ aldus Van Hecke), zijn wel wat anders dan de voormalige wingewesten en de landen waar de EU deze kampen zou willen opzetten, zijn zelfs geen voormalige koloniën. Van Hecke gebruikt (neo)kolonialisme dan ook in een relatief nieuwe betekenis, waarin dit woord onder invloed van het Engels aan het inburgeren is: het ten eigen bate uitoefenen van economische of politieke druk of invloed door grootmachten (zoals Amerika, China en de EU) op en in andere, minder machtige landen.

Opmerkelijk is dat ook populisten die migratie naar de EU willen inperken, het soms hebben over koloniseren, maar dan in de figuurlijke betekenis ‘land inpikken’. Zij vrezen juist dat migranten de EU komen koloniseren.

