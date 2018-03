Daniël Lohues: 'Ik ben veel gelukkiger als ik alleen ben'

"Kijk die sneeuwvlokken buiten, te gek!" Meermaals onderbreekt Daniël Lohues het interview over zijn nieuwe album en gelijknamige theatertour 'Vlier', om te wijzen op het natuurschoon dat zich op het Amsterdamsche veld bij Erica manifesteert. Het tekent de manier waarop de wereld bij de Drent binnenkomt.

Met zijn shows, een afwisseling van verhalen en Drentstalige liedjes, bouwde hij het afgelopen decennium aan een omvangrijk oeuvre dat tot ver buiten de provinciegrenzen wordt gewaardeerd. Lohues beheerst niet alleen verschillende instrumenten en stromingen, ook om zijn teksten wordt hij geroemd.

Muziekjournalist en taalliefhebber Frits Spits omschreef zijn teksten als 'van een bedrieglijke eenvoud, maar ze zetten aan tot denken, of projecteren mooie vergezichten op je netvlies'. Zelf blijft Lohues er nuchter onder. "Mensen hier praten niet rechtstreeks. Ze zeggen niet: 'Ik hou van jou', maar: 'Ik mag joe wel'. Dan wordt iets direct poëtisch."

Herman Finkers

Zijn teksten doen denken aan dichter Willem Wilmink, van wie hij poëzie op muziek zette. En aan Herman Finkers, met wie Lohues goed bevriend is. "In zijn werk is er voor iedereen iets te vinden. Ook mijn nummers zitten vaak vol verwijzingen en hebben meerdere lagen".

Lohuesiaanse wijsheden als 'Goed hööi komp zelden van slecht grös' (Goed hooi komt zelden van slecht gras) en 'A'j joe verkleden als schaop kommen de wolven joe nao' (Als je je als schaap kleedt, komen de wolven achter je aan) zijn op zichzelf geestig, maar overpeinzen feitelijk hoe je als mens in het leven staat. "'Ik haal mij een hond op', vinden veel mensen grappig", vertelt Lohues, "maar dat is echt een serieus verhaal over de vraag of je een vrouw nodig hebt in je leven."

Volgens ome Neil*

Is 'n man 'n meid neudig

Dan denk ik: is dat nou wel zo 't

Klinkt wat overbeudig

Koken kan ik ja zölf

Opruumen kan ik leren

Mar ik wul ok niet uut ienzaamheid

Tot sneu compost verteren

Dus ik haal mij een hond op

(*verwijst naar 'A man needs a maid' van Neil Young)

Hoewel Lohues veel en intiem over de liefde zingt, praat hij er liever niet over. Momenteel is hij 'allenig', en dat is wel prima ook. "De liefde is hartstikke mooi, ik heb geweldige ervaringen gehad en het inspireert enorm. Maar ik merk steeds meer dat ik veel gelukkiger ben als ik alleen ben. Ik leef ook heel erg in mijn hoofd, kan uren in een stoel zitten, terugdenken aan dingen die ik heb meegemaakt. Zo kom ik liedjes tegen."

As ik denk aan heur

Krieg ik beelden deur

Ze hef wel indruk maakt in elk geval

Chantal

Is hij eigenlijk wel stabiel, als hij zo in zijn eigen cocon leeft? "Geestelijk? Mwhoah, het wordt steeds beter. Maar als ik terugkijk ben ik wel eens depressief geweest. Maar ik geef er niet aan toe, ben veel te eigenwijs om naar een psycholoog te gaan. En ik heb mijn muziek. Dan ben ik even heel blij, wat voor een ander misschien drugs is.

"Mensen zeggen vaak dat Skik van die vrolijke muziek is, maar het meeste is helemaal niet zo vrolijk. Ook 'Op Fietse', dat zegt eigenlijk: eíndelijk heb ik eens de wind in de rug, wie doet mij vandáág wat." Hetzelfde geldt voor 'Prachtig Mooie Dag':

Verkeerde bien als letste, dat gung alvast goed

Koffie en de stoete, valt zoals het moet

Zat vannacht te denken, dat het ook wel weer eens mag

Eben 'n prachtig mooie dag

De Drentstalige troubadour heeft een trouwe schare fans van Heerlen tot Groningen, en van Amsterdam tot Enschede. Wat is de gemene deler van zijn publiek? "'Het houdt mekaar de deur open', vertelde een theaterdirectrice me eens. Dat vond ik te gek om te horen."

"Mijn publiek geeft niet uitgebreid hun mening op Twitter. Ze werken gewoon, kopen een plaat en gaan naar het theater. Ze leven hun leven zo goed mogelijk. Ik denk dat dat wel een beetje mijn theaterpubliek is. En misschien hebben ze net als ik wat van de kerk meegekregen thuis."