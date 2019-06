Daar staan we dan op verdieping tieneneenhalf

We stoppen voor de deur - met tientallen postbussen - van een hoge galerijflat van veertien verdiepingen. De overledene is thuis opgebaard, in een appartement op elfhoog.

“Twee dragers zijn genoeg”, zeg ik als ik uitstap. “We gaan immers met de lift en de kist staat boven klaar op een rijdende baar.” De andere twee dragers wachten beneden bij de rouwauto. De regen is gestopt.

De deur gaat waarschijnlijk maar aan één kant open, zegt de drager met een sip gezicht

Ik loop om een grote plas heen en bel aan. De deur zoeft automatisch open. We stappen met een echtpaar dat staat te wachten de lift in. Halverwege ontdekken we dat we in de verkeerde lift zitten. We moeten naar de elfde. “Deze lift stopt alleen op de even verdiepingen”, zeg ik.

We besluiten uit te stappen op tienhoog en voor het laatste stukje de trap te nemen, maar een trap vinden we maar niet. “Hiernaartoe”, roept een van de dragers. Via een gangetje vinden we een deur naar buiten, maar die komt uit op de brandtrap. “Dan nemen we die toch voor een verdieping”, zegt de drager.