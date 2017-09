Daan en Stijn van Streetlab schrijven televisiegeschiedenis

De makers van ‘Streetlab’ (KRO-NCRV) zijn nog nooit zo on-origineel geweest. Een halfuurtje later breken ze een record. Zó intens heb ik nog nooit om televisie moeten lachen, en in de studio krijgen Daan en Stijn een staande ovatie.

Het nieuwe ‘Streetlab Niet te geloven’ was woensdag on-ge-looflijk. De jeugdvrienden Tim en Jasper, Daan en Stijn maken sinds 2014 filmpjes waarin ze onderzoeken wat sociaal ‘kan’ in de maatschappij. ­Ongemerkt op het podium komen bij filmfestival Cannes, vrouwen versieren met een verhaal over aambeien, ‘Streetlab’ werd wekelijks gênanter en knapper. Het laatste jaar ­begon het in herhaling te vallen.

Dat ze dit hebben bedacht, zelfverminking voor tv, is op een weer­zin­wek­ken­de manier revolutionair.

Dit seizoen nemen de jongens het in tweetallen tegen elkaar op. In een studio met presentatrice Tess Milne moeten ze een wisselende jury overtuigen van totaal ongeloofwaardige verhalen. Hun oude truc – het sociale experiment verzinnen en uitvoeren – is pas het begin; er komt hogere retorica bij om het verhaal slim in fasen te vertellen en met argumenten te versterken.

Maffe geest Komieken Tim Haars en Carolien Borgers zijn de ­jury van de week. Zelf behept met een maffe geest, moeten ze gaan geloven of Tim en Jasper echt hebben armpje gedrukt met De Terminator. Hebben ze ­Arnold Schwarzenegger werkelijk aangesproken in zijn Amerikaanse fitnessclub en hem zo ver gekregen?Daan en Stijn luisteren met mondkapjes toe. “Wij hebben onze lippen opgespoten met fillers”, verklaren ze hun eigen verhaal. De monden vallen open, om het idee alleen al. In filmpjes zien we Stijn overleggen met zijn ouders. “Moet je dan alles doen met die lippen?”, vragen ze. Een jaar lang ja, antwoordt Stijn ­gepijnigd. Daan belt zijn baas. Die reageert: “Het levert vast interessante televisie op, maar nee, ik vind het onverantwoord.” In de studio laten ze de factuur zien. ‘Dubbele dosis fillers, blijft 12-14 maanden zitten.’ Zo’n papiertje is niet te vervalsen zeker, grapt de jury ongelovig. Op video zien we hun weg naar de kliniek. De naald komt in zicht en nog geloof je het niet. Wie is er nu zo gek om zich voor een televisieprogramma een jaar lang te verminken?

Duckface Stijn-met-de-dunne-bovenlip gaat. Echt. Even later heeft hij moeite zijn mond dicht te doen. Daan vlucht ‘naar de wc’ maar vertrekt stiekem naar de auto. ‘Ik ga niet! Ik heb al dikke lippen’, zegt hij haast wanhopig. Stijn witheet bij het autoraam: “Dit gaat over vriendschap. Ik wil ook terug – kan nu niet meer. Als jij niet gaat, heb je een heel groot probleem.” Dat overtuigt de jury. En daar gaat Daan, doodongelukkig. “Dit is niet wat ik normaal voor ogen heb als ik lippen opvul”, lacht de cosmetisch arts verontschuldigend over de dubbele dosis. In de studio gaat ook het mondkapje van Daan af. Twee keer ‘duckface’. Na een eerste schokgolf volgt een staande ovatie. Waarom eigenlijk? Dat ze dit hebben bedacht, zelfverminking voor tv, is op een weerzinwekkende manier revolutionair. Het doet denken aan de body art van Marina Abramovic, die met zelfkastijding voor het oog van het publiek de grenzen van het lichaam ter discussie stelde. ‘Streetlab’ schrijft hier tv-geschiedenis.

