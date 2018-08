Daan Admiraal (1949-2018): een monumentale figuur in de amateurmuziekwereld

Daan Admiraal overleed op 69-jarige leeftijd op vakantie in Zwitserland. Admiraal was een monumentale figuur binnen de amateurmuziekwereld. Hij studeerde hobo in Amsterdam en was een aantal jaren eerste hoboïst van Het Gelders Orkest. Koor- en orkestdirectie studeerde hij in Den Haag. Tot zijn leermeesters behoorde de beroemde Rus Kiril Kondrasjin.

Decennialang was Admiraal vaste dirigent van drie toonaangevende studentengezelschappen: het VU-orkest, het VU-Kamerorkest en Krashna Musika van de TU Delft. Sinds de oprichting in 1999 was hij betrokken bij het Amsterdamse orkest De Philharmonie. Ook diverse koren stonden lange tijd onder zijn artistieke leiding. In 2001 werd Admiraal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Hij sprak de taal van zijn musici. Na een repetitie was hij niet de dirigent, maar was hij als een orkestlid met wie je een babbel maakte.

Daan Admiraal was een onvermoeibaar inspirator. Talloze instrumentalisten en zangers hebben onder zijn leiding grote zalen bespeeld, buitenlandse tournees gemaakt en kennisgemaakt met belangwekkende muziek. De repertoirelijst van Admiraal was spectaculair en omvatte veel, van oude muziek tot recent werk. Met zijn orkesten toonde hij aan dat het op hoog niveau uitvoeren van grote symfonieën – Bruckner, Mahler, Sjostakovitsj – niet alleen voor beroepsmusici is weggelegd. Alles dirigeerde hij met energie, toewijding en liefde voor de muziek en zijn ensembles. Hij sprak de taal van zijn musici. Na een repetitie was hij niet de dirigent, maar was hij als een orkestlid met wie je een babbel maakte.

In 2012, tijdens het vijftigjarig jubileum van het VU-orkest, vertelde Admiraal in deze krant: “In zo'n studentenorkest werkt het zo: wie het niet meer leuk vindt, gaat weg. Dus ik heb alleen maar met spelers te maken die het ontzettend naar hun zin hebben. Ik heb het er weleens over met de orkestleden hier hoe ze mij als persoon zien – ik word binnenkort 63, maar voor hen ben ik leeftijdsloos. Ze hebben niet het idee dat ik een middelbare man ben.”

En zo was het.

Concertgebouworkest slaapverwekkender dan VU-amateurs met Bruckner Uit het archief (1994, om precies te zijn), een recensie van het VU-Orkest en het Concertgebouworkest. "Na de slaapverwekkende uitvoering van de negende symfonie van Bruckner door het ver onder zijn gebruikelijke niveau spelende Koninklijk Concertgebouworkest voerde zaterdagavond in dezelfde zaal het orkest van de Vrije Universiteit onder Daan Admiraal de achtste symfonie uit. Een nog langer stuk, maar ogen en vooral oren konden bijna anderhalf uur lang moeiteloos open blijven."