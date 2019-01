Da Vinci tentoonstelling Haarlem publiekstrekker

De 33 tekeningen van de Italiaanse meester trokken de afgelopen maanden 102.000 belangstellenden, zegt hoofd publiekszaken Michel Hommel. Dat waren er 6000 meer dan op de expositie rond Michelangelo in 2005, en dat maakt het de best bezochte tentoonstelling van het museum ooit. Een bijzonder onderdeel waren de drie voorstudies van Het Laatste Avondmaal.

Lees verder na de advertentie

De belangstelling was zo groot dat in de laatste weken de openingstijden werden verruimd. Ook die uren waren zo uitverkocht. Hommel: “We hadden 1100 bezoekers per dag”. Volgens hem vonden bezoekers het geweldig dat ze zo dicht bij de werken konden komen. “Normaal zijn deze tekeningen weggestopt omdat ze zo kwetsbaar zijn.”

De belangstelling was zo groot dat in de laatste weken de openingstijden werden verruimd. Ook die uren waren zo uitverkocht.

De tentoonstelling gold als opmaat naar de herdenking van de vijfhonderdste sterfdag van de kunstenaar. “Met Leonardo is ons rijtje van de drie grote namen van de Renaissance – Michelango, Rafaël en Da Vinci – afgevinkt”, zegt Hommel.

Dat Da Vinci juist in dit museum alle records breekt, getuigt volgens biograaf Walter Isaacson van mooie symboliek. Net als de ‘homo universalis’ is Teylers met kunst, wetenschap en geschiedenis van alle markten thuis. “Als Leonardo het Teylers Museum zou hebben bezocht, zou hij in de hemel zijn geweest. Het is de perfecte tempel voor kunst en wetenschap”, zei Isaacson bij zijn bezoek.