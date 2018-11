D66 en GroenLinks: Musici verdienen beter inkomen

Samen met haar D66-collega Vera Bergkamp roept ze minister Ingrid Engelshoven (D66) van cultuur op daar snel verbetering in te brengen. De cultuurbegroting staat maandag op de agenda van de Tweede Kamer.

Al eerder erkende het ministerie de belabberde inkomenspositie van de ensembleleden. Zij hebben geen cao zoals orkesten, omdat de ensembles vaak ontstaan zijn uit collectieven. Hun subsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten is onder staatssecretaris Halbe Zijlstra flink ingekort. Jet Bussemaker, voorganger van Van Engelshoven, stelde een regeling in van 600.000 euro per jaar om de ergste nood te lenigen. Maar deze subsidie is volgens Ellemeet zo ingewikkeld om aan te vragen, dat er nog vijf ton ligt te wachten.

Bezuinigingen

Van Engelshoven doet veel voor de inkomenspositie van kunstenaars en musici, maar het is volgens GroenLinks nog niet genoeg."Zijlstra heeft destijds 200 miljoen bezuinigd, de komende vier jaar is er weer 80 miljoen extra beschikbaar", aldus Ellemeet. Met de PvdA wil GroenLinks de minister per motie vragen hoe alle nieuwe afspraken over eerlijke honoraria uitpakken voor de kunstenaars.

De VVD wil juist meer geld voor regionale amateurcultuur zoals schutterijen, gildes of het bloemencorso. Dat moet komen uit het Fonds voor Cultuurparticipatie, maar op den duur ten koste gaan van de gelden voor landelijke professionele instellingen.

"Op volkscultuur wordt in Den Haag nog wel eens neergekeken", aldus het Bredase Kamerlid Thierry Aartsen (28) gisteren in de Volkskrant. Ellemeet kan zich wel vinden in dit pleidooi voor cultuurverbreding, maar zou het anders invullen. "Het grootste deel van het kunst- en cultuurpubliek is nog steeds wit en hoger opgeleid dan gemiddeld. Maar dat betekent niet dat we daarom de fanfare meer moeten geven."

Het GroenLinks-Kamerlid zoekt het daarom meer in de verbreding van het aanbod. "Betrek bijvoorbeeld meer diverse groepen uit de samenleving bij je programmering", aldus Ellemeet.