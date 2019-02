Cynthia Boll wint fotoprijs Zilveren Camera met serie over zinkend Jakarta

De uitreiking vond plaats in het bijzijn van koning Willem-Alexander in theater Gooiland in Hilversum. Boll kreeg een wisseltrofee en 10.000 euro.

Lees verder na de advertentie

Voor de winnende fotoserie reisde ze meerdere malen naar de Indonesische hoofdstad Jakarta, waar ze de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering heeft vastgelegd. De stad zinkt jaarlijks 10 tot 25 centimeter, waardoor een groot deel mogelijk over twintig tot dertig jaar onder water komt te staan. “Deze winnende serie legt op aansprekende en indrukwekkende wijze vast hoe groot de impact van klimaatverandering is”, zegt voorzitter van Stichting De Zilveren Camera, Marcel Molle.

© Cynthia Boll

© Cynthia Boll

Willem-Alexander maakte tijdens de bijeenkomst een 'groepsselfie' met alle aanwezigen. Hij kreeg ook een jubileumboek over het 70-jarig bestaan van Stichting De Zilveren Camera. Na afloop van de uitreiking bezoekt hij als eerste de tentoonstelling met het werk van de winnaars en genomineerden in Museum Hilversum.

Verder werd bekend dat de Prijs voor Storytelling naar Anaïs López ging voor haar project De Migrant. Ernst Coppejans won de Paul Peters Fotoprijs voor sociale fotografie met zijn serie Sold. Voor het eerst werd dit jaar ook de NSP/Zilveren Camera Sportfoto van het Jaar uitgereikt. Vincent Riemersma was de winnaar voor zijn foto Schaduwen.

Nieuw dit jaar is ook de Zilveren Camera Publieksprijs. Een vakjury heeft hiervoor tien werken geselecteerd waarop het publiek kan stemmen. De winnaar wordt op 30 maart bekend.