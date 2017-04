Curry van aubergine en courgette

Recept

Spoel de aubergines af onder de kraan, verwijder de steel en snijd ze in plakken. Spoel ook de courgettes af en snijd de steelaanzet en een stukje van de onderkant af. Snijd de courgettes eveneens in plakken. Maak de aardappeltjes schoon, maar schil ze niet. Snijd ze in blokjes. Pel de sjalotjes en snijd ze klein. Schil het stukje gemberwortel en snijd het fijn. Pel de teentjes knoflook en hak ze fijn. Snijd de groene pepers in ringetjes. Snijd de vleestomaat in kleine stukjes.

Verhit een droge koekepan en rooster hierin het komijnzaad en de korianderzaadjes een paar minuten. Laat ze afkoelen en stamp ze fijn in een vijzel. Verhit de olie in een pan. Fruit hierin de knoflook en sjalot even aan. Voeg de geroosterde korianderzaadjes, komijnzaad en de kerrieblaadjes toe. Roerbak een minuut en doe dan de gember, chilipoeder, kurkuma en zout erbij. Roerbak en voeg de plakken aubergine en courgette toe. Schep voorzichtig om. Roer er de yoghurt door. Voeg de bruine suiker en de groene pepers toe. Zet het vuur lager. Schenk er anderhalve deciliter water bij. Roer even door, leg een deksel op de pan en laat het gerecht tien minuten zachtjes sudderen. Voeg de blokjes aardappel en tomaat toe, leg het deksel weer op de pan en laat het gerecht nog tien minuten zachtjes koken. Snijd de korianderblaadjes en de muntblaadjes fijn. Haal het deksel van de pan. Laat het vocht indien nodig nog wat inkoken op hoog vuur. Proef en voeg indien nodig naar smaak nog wat zout toe. Doe het gerecht van aubergine en courgette over op een voorverwarmde schaal en sprenkel het citroensap erover. Strooi er tot slot de fijngesneden koriander- en muntblaadjes overheen.