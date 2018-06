Cumberbatch speelt in de nieuwe dramaserie Patrick Melrose de rol van zijn leven

Dat is de kracht van een goede roman, maar deze Britse serie naar de boeken van Edward St. Aubyn bezit die ook. ‘Patrick Melrose’ is overweldigend door de complexe verhoudingen, prachtige beelden en suggestieve stiltes. Hij nestelt zich meteen in je hoofd.

En aflevering één maandag was niet eens aangenaam. Hoofdrolspeler Benedict Cumberbatch (‘Sherlock’, Alan Turing in ‘The imitation game’) speelt Melrose even sympathiek als walgelijk in zijn overgave aan quaaludes, cocaïne en heroïne. Hij is een telg van de Britse upperclass wiens leven verwoest is door misbruik en geweld van zijn vader, en alcoholistische absentie van zijn moeder. Geld is geen probleem, de rest van het leven wel. Zijn drugsverslaving is een bruikbare korte termijn-oplossing.

Patrick weet diep van binnen dat hij moet afkicken, dat hij een echt leven moet leiden, dat hij iemand wil zijn

Maar Patrick is gecompliceerder. Hij weet diep van binnen dat hij moet afkicken, dat hij een echt leven moet leiden, dat hij iemand wil zijn. In de eerste aflevering maandag moet hij naar New York om zijn overleden vader David Melrose te zien en zijn as mee te nemen naar Engeland. Een moment om af te kicken, denkt hij, maar hij valt tien keer harder terug in een destructieve trip. In de volgende aflevering, door een bevoorrechte ondergetekende al gezien, wordt duidelijk hoe hij zo beschadigd is geraakt. Dan begrijp je waarom de dood van zijn vader hem doet lachen en naar de spuit grijpen.

Vader martelt de kleine Patrick Acteur Hugo Weaving speelt de vader en Britse aristocraat als een sadist met eigenschappen van zijn rol als agent in ‘The Matrix’: onderkoeld, dreigend, en bij vlagen nog schijnbaar sympathiek ook. Een liefdevolle opvoeding is wat hem betreft een strafkamp. “Als je dat overleeft, kun je alles overleven”, zegt hij. Wie hem tegen kleine Patrick hoort zeggen dat hij martelt om hem de ‘skill of detachement’ bij te brengen (de vaardigheid om zich te onthechten en dissociëren) waarvoor hij later dankbaar zal zijn, kan alleen vermoeden dat de man zijn eigen beschadigde jeugd doorgeeft. En de moeder, Eleanor? Deze Amerikaanse bracht de poen in maar niet de veiligheid. Jennifer Jason Leigh speelt haar even donker en gelaagd als onderdanig en afwezig. “Het geheim van jou groot brengen zit ‘m in niet-ingrijpen”, pleit ze zich met liefdevolle blik vrij. Zo geven de karakters je steeds een vinger, en mag je de hele hand erbij denken Zo geven de karakters je steeds een vinger, en mag je de hele hand erbij denken via een rijkdom aan beelden, veelzeggende blikken en spaarzame inzichten in Patricks monologue intérieur. Ondertussen trakteert de camera je op dynamische of juist extreem verstilde shots waarin dreiging en controleverlies voelbaar worden.