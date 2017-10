Culturele hoofdstad Leeuwarden: de 'Liwwadders' waren wel toe aan een feestje

De banners, borden en andere reclame-uitingen om het festijn aan te kondigen staan er al jaren, maar pas sinds gisteren is het programma bekend van 'Leeuwarden-Fryslân 2018'. In de volksmond gewoon: de Culturele Hoofdstad van Europa.

Het thema is iepen mienskip, Fries voor 'open gemeenschap', de projecten zijn divers, van een theaterstuk over de worsteling met het water, met honderd Friese paarden als acteur tot muziek over de toekomst van het landschap en een voorstelling met metershoge poppen. Het hoofdprogramma bestaat uit zestig onderdelen, en daarnaast zijn er honderden 'mienskipsprojecten' van particulieren die iets bijzonders doen.

Leeuwarden is de derde Nederlandse stad die de titel mag dragen. In 1987 was Amsterdam culturele hoofdstad van Europa, in 2002 Rotterdam.

In de strijd om 2018 liet Leeuwarden Eindhoven en Maastricht achter zich. Het was september 2013, en het voelde, zegt burgemeester Ferd Crone, 'alsof we de Europacup hadden gewonnen'.

Voor die tijd was er al veel gebeurd in de stad. Zo werd het Zaailand, een voorheen nogal naargeestig plein, knusser gemaakt, met terrassen en een fontein. Ook kwam het nieuwe Fries Museum er te staan. En het al jaren veelbesproken infrastructuurproject de Haak om Leeuwarden - de verlegging van de A31 die een eind moet maken aan de verkeersopstoppingen in de stad - kwam tot stand.

"We wilden niet alleen stenen successen, we wilden ook de mensen vieren", zegt de burgemeester. "Friezen vinden weinig dingen zo leuk als een feestje. Elk dorp organiseert wel iets en nergens zijn zo veel fanfares als hier. Als er iets te doen is - fierljeppen, het Glazen Huis, doet iedereen mee."