Cuarteto Casals produceert eendrachtig een fluwelen klank

De afsluiter van het strijkkwartetseizoen in het Amsterdamse Muziekgebouw aan 't IJ werd verzorgd door Cuarteto Casals. Dit ensemble viert vanaf september alweer zijn twintigste verjaardag. Op het speelverlanglijstje staat een internationale tournee met alle kwartetten van Beethoven.

Aan 't IJ geen Beethoven, wel een andere Weense classicus: Mozart. De zes kwartetten die hij schreef als een hommage aan Haydn hebben de Casals-spelers een tijdje intensief beziggehouden. Voor Amsterdam kozen ze uit dat halve dozijn het 'Jagd'-kwartet.

Hoe warm of koel wil je Mozart over het voetlicht brengen? Daarover valt te twisten.

Het viertal had voor Mozart barokstokken bij zich. Door dit materiaal in te zetten, kun je de noten net wat lichter aanstrijken en de balans tussen de instrumenten heel nauwkeurig bepalen. De samenklank kreeg een aantrekkelijke, experimentele tint, ook door de scherpe keuze om wel of geen vibrato toe te passen. Over dit laatste valt te twisten: hoe warm of koel wil je Mozart over het voetlicht brengen?

Eerste lessenaar Over wie van de violen aan de eerste lessenaar zit, doen de strijkers niet moeilijk: in Mozart had Abel Tomàs de taak van primarius. Daarna volgde een stoelendans en ruilde hij van plaats met collega Vera Martinez, die aanvoerde in Bartók en Brahms. Het Spaanse gezelschap, dat als thuisbasis Barcelona heeft, ging vurig te werk in Bartóks Derde strijkkwartet. Zou het dan toch uitmaken, zuidelijk bloed, zuidelijk temperament in de genen? We hoorden een stevig contact tussen snaar en stok, flitsende climaxen, hier en daar een zekere nuchterheid. Zou het dan toch uitmaken, zuidelijk bloed, zuidelijk temperament in de genen? De gemoederen werden gesust in Brahms' Derde strijkkwartet. De altviolist van het stel vervulde een glansrol, alsof hij goud spon - hij zong op zijn instrument. En zelfs met z'n vieren tegelijk kunnen deze strijkers een klank produceren die zacht is als fluweel.

