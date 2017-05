Creatieve ratjetoe aan gerechten

In de Buiten Brouwersstraat in Amsterdam opende onlangs De vrouw met de baard; een ja, hoe zullen we het noemen, ontbijtzaak/lunchroom/cateringbedrijf met af en toe diner.

Eigenlijk is het een plek waar je kan eten en drinken zoals het je uitkomt. Dat laatste kenmerkt Mas van Putten en Carl Lemette misschien wel het beste. Zij zijn namelijk De vrouw met de baard; Mas de vrouw en Carl de baard welteverstaan.

Mas van Putten komt uit de televisiewereld. Ze was producent van enkele programma’s, vooral in samenwerking met Michiel van Erp. Als je met haar praat, hoor je de toon doorklinken van de programma’s die ze maakte: heel gewone mensen die ieder op hun manier uitzonderlijk zijn.

Van Putten zou zo in een van die programma’s de hoofdrol kunnen vervullen. Ze heeft een passie voor koken en van die passie heeft ze de afgelopen jaren haar vak gemaakt.Lemette was altijd al kok. Sinds Van Putten en Lemette een stel zijn, gaat het ten huize van de vrouw en de baard alleen nog maar over eten.

Hun eigen keuken in het souterrain van hun huis werd te klein voor alle cateringklussen en daarbij wilden ze de switch maken om altijd met eten bezig te kunnen zijn. Uit inside informatie weet ik dat ze al met een kookboek bezig waren voordat ze hun zaak openden.

Soul food

Soul food is eigenlijk de term voor de keuken van het zuidoosten van de Verenigde Staten. Ik leerde voor het eerst over soul food door het gelijknamige boek van Sheila Ferguson (een van The Three Degrees: ‘When Will I See You Again’). Het is een mengelmoes van gerechten die hun oorsprong vinden in traditionele Amerikaanse gerechten die de slaven uit vooral Afrika ooit meebrachten.

In het boek van De vrouw met de baard ligt de oorsprong van de gerechten veel meer in de Moluks-Indonesische achtergrond van Mas en Carl. Maar zoals ik al eerder opmerkte, ze maken gerechten zoals die passen bij het moment. Ze werden ooit al geroemd om hun misoburger, ze maken ijs en sauzen met miso en zelfs een ceviche met miso en mirin siert het boek.

Het is een zeer creatieve ratjetoe aan gerechten; je zult ze in geen enkel ander boek tegenkomen. Persoonlijk en origineel, waarbij gebruik wordt gemaakt van combinaties van uiteenlopende specerijen die zeer smakelijk zijn.

De cover van het boek is geel, zoals ik al een keer in deze rubriek opmerkte is een gele kaft voor kookboeken erg in de mode. Voorop een hamburger met een bolhoed op. Ook een handelsmerk van De vrouw met de baard: ze dragen bolhoeden.