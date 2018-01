Crackers met ketchup; een bijzonder plot

Haruki Murakami

De moord op Commendatore

Vert. Elbrich Fennema en Luk Van Haute.

Atlas Contact; 1016 blz.

Twee delen: €60

Fans hebben er lang naar uitgekeken: de nieuwe grote roman van Haruki Murakami. Vorige maand verscheen het eerste deel van het tweeluik ‘De moord op Commendatore’. Vanaf deze week ligt ook het tweede deel in de boekhandel. Het is tijd om de balans op te maken. Weet Murakami eindelijk weer te betoveren zoals hij dat deed met zijn moderne klassiekers ‘De opwindvogelkronieken’ en ‘Kafka op het strand’?

Murakami’s literaire formule is inmiddels vertrouwd: een gewoon personage - een antiheld - ondergaat een stabiel en weinig spectaculair leven, totdat een onverwachte gebeurtenis hem volledig uit balans haalt en dwingt tot een reis die antwoorden moet bieden op existentiële vraagstukken. Daarbij is meestal een centrale rol weggelegd voor een ‘andere’ wereld, een parallel universum waarin magische dingen gebeuren.

In ‘De moord op Commendatore’ is de hoofdfiguur een 36-jarige portretkunstenaar. Hij kan financieel goed rondkomen van het schilderen van zijn portretten, omdat hij de gave bezit direct door te dringen tot de kern van mensen en deze treffend op het doek weet over de brengen. De enige persoon die hij niet heeft weten te doorgronden, is zijn eigen vrouw. Van de ene op de andere dag verlaat ze hem voor een andere man. De kunstenaar kan het amper bevatten: “Je hebt de hele tijd gewoon rondgelopen met het idee dat je je eigen weg gaat, maar opeens zie je die weg voor je voeten wijken en strompel je voort in een lege ruimte zonder richting en zonder houvast.”

Gedesillusioneerd

Gedesillusioneerd rijdt hij in zijn auto (geen automaat: ‘nooit was ik blijer dat ik een auto met handschakeling stuurde’) - door Japan, om tijdelijk zijn intrek te nemen in een huis boven op een berg in Odawara. Daar neemt hij zich voor zich eindelijk weer eens te richten op zijn ware passie: abstracte schilderkunst. Een radicale ommekeer, want het dwingt hem zijn vaste concepten los te laten en de werkelijkheid op een nieuwe manier te benaderen. Om in Murakami’s woorden te spreken, moet het hoofdpersonage voor zijn nieuwe creativiteit een ‘gebied zonder tijd, ruimte en waarschijnlijkheid’ betreden.

De zoektocht naar dit schemergebied loopt als een rode draad door deze roman. Of het nu gaat om deze kunstenaar op zoek naar zijn creativiteit, of om een Japanse boeddhistische monnik die besluit zich op te sluiten in een grot om zich al stervende richting nirvana te mediteren, allen zoeken naarstig naar die staat van zijn waarin constructen van de geest doorzien worden en men de werkelijkheid ervaart zoals die écht is.