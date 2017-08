Cowboytje spelen op het allerhoogste niveau

Dit verhaal is zo waanzinnig dat geen schrijver het ooit voor een film zou hebben verzonnen. Gelukkig is het allemaal echt gebeurd.

In 1978 werd Barry Seal als piloot van de Amerikaanse vliegtuigmaatschappij TWA gerekruteerd door de CIA. Als hij toch tussen de VS en Midden-Amerika vloog, kon hij met een klein toestel misschien ook makkelijk boven verborgen bases van communistische rebellen vliegen en foto's maken, nietwaar?

Moest hij wel onder de Amerikaanse radar blijven, want alles was soort van clandestien en topgeheim. Vooral dat Seal ook als koerier fungeerde tussen Washington en generaal Noriega in Panama, de lokale dictator. Seal was een cowboy met meer bravoure dan verstand, een reden waarom de rol Tom Cruise als gegoten zit. Hij vond het wel spannend om boven de jungle beschoten te worden. Wat kon er misgaan?

Maar met het laatste beeld verdwijnt die komedie en wordt met één schot duidelijk dat dit allemaal bittere ernst was

Toevallig waren Pablo Escobar en vrienden in die tijd bezig hun cocaïne-imperium op te bouwen en die wilden best goed betalen voor een piloot die ongezien de VS binnen kon vliegen. 2000 dollar per kilo om precies te zijn. Tot Seal gearresteerd werd. Balen. Een paar telefoontjes van de CIA later was Seal alweer aan het werk. Ondertussen was hij verhuisd naar een klein stadje in Arkansas waar de CIA een compleet vliegveld voor hem had gekocht. Zodat Seal ook contra's uit Nicaragua in kon vliegen die daar in een ad-hoctrainingskamp konden worden opgeleid om tegen de communisten te vechten. En kon Seal misschien ook wapens naar Midden-Amerika brengen?

Nog groter Misschien is het goed om hier te stoppen, maar de operatie werd nog groter. Seal bracht zoveel koffers met contant geld naar huis, overigens onder toeziend oog van zijn vrouw, dat ze niet meer wisten waar ze het moesten verbergen. Kasten puilden uit, de hond groef regelmatig koffers op in de tuin, en in het stadje verrees de ene na de andere bank om Barry's geld te stallen. En dat allemaal onder toeziend oog van de CIA en met de persoonlijke instemming van Ronald Reagan, de cowboy die inmiddels president was geworden. Regisseur Doug Liman en Cruise laten opzettelijk niet zien welke ellende al die wapens en cocaïne veroorzaakten, omdat de hele geschiedenis door de ogen van Seal verteld wordt. Die had alleen oog voor het avontuur en de bling: nieuwe huizen, zwembad, auto's, dinertjes bij het Medellín-kartel in Colombia. De film moet flink moeite doen om alles helder uit te leggen, maar slaagt daar uitstekend in. Het tempo ligt hoog en er gebeurt zoveel bizars dat het af en toe een komedie lijkt, omlijst door die eeuwige grijns van Tom Cruise. Maar met het laatste beeld verdwijnt die komedie en wordt met één schot duidelijk dat dit allemaal bittere ernst was. Dat Reagan cowboytje speelde op het allerhoogste niveau.

