Courgetteburgers met yoghurtdip

Het is weer courgettetijd. Gelukkig zijn de variatiemogelijkheden in de keuken met deze vruchtgroente bijna ontelbaar. Rauw in een salade, (roer)gebakken in de pan, gestoofd, gekookt, gevuld, gestoomd, als soep, saus en als burger of koekje, gebakken in de pan of zoals in dit geval in de oven.