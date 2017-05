Controverse in Cannes om Netflix-films

De kop is eraf. De rode loper voor het festivalpaleis in Cannes is uitgerold, en de eerste gasten zijn gisteravond ontvangen. Maar Cannes zou Cannes niet zijn als er niet een controverse was.

Direct na nominatie van twee Netflix-titels in de competitie om de Gouden Palm, kwam de bond van Franse bioscoopeigenaren met een brandbrief en het verzoek aan het Amerikaanse streamingbedrijf om de betreffende films in de Franse bioscoop uit te brengen. Het gaat om 'The Meyerowitz Stories' van de New Yorkse regisseur Noah Baumbach met hoofdrollen voor Ben Stiller en Dustin Hoffman en 'Okja' van de Zuid-Koreeanse meester Bong Joon-ho waarin Tilda Swinton en Jake Gyllenhaal aantreden.

Strikte regels Achter de schermen werd de afgelopen weken al druk onderhandeld, vooralsnog zonder akkoord. Punt is, dat in Frankrijk - filmnatie par excellence - strikte regels gelden. Een film die in de bioscoop verschijnt mag pas drie jaar later online worden aangeboden. Dit om de film alle kans te geven in de bioscoop en de bioscoopbranche te beschermen. De grote Hol­ly­wood­stu­dio's staan - wat de officiële selectie betreft - dit jaar zelfs geheel buiten spel in Cannes Netflix heeft daar geen zin in. Het Amerikaanse bedrijf dat eerder al het kantoor in Parijs sloot, omzeilt de regelgeving. Voer voor discussie, vandaar dat de European Audiovisual Observatory tijdens het festival een conferentie organiseert over de groeiende invloed van streaming en Video-on-Demand op het film-ecosysteem. De festivaldirectie in Cannes besloot afgelopen week al positie te bepalen door zich achter de bioscoopbranche te scharen en met een nieuwe regel te komen. Willen VoD-aanbieders in het vervolg een plekje in de Cannes-competitie - algemeen beschouwd als het erepodium van de cinema - dan zullen ze met een bioscooproulement moeten komen. 'Uiteindelijk zullen bioscopen en digitale strea­ming­dien­sten coëxisteren' Regisseur Bong Joon-ho Inmiddels heeft zich ook regisseur Bong Joon-ho zelf in de discussie gemengd, door te verklaren dat 'Okja' wel degelijk in Zuid-Korea, Engeland en Amerika in de bioscoop verschijnt. "Uiteindelijk zullen bioscopen en digitale streamingdiensten coëxisteren", aldus de regisseur. Netflix-baas Ted Sarandos liet op zijn beurt weten liefst al zijn films in de bioscoop te zien. Het is dus geen onwil, maar een kwestie van tijd en van nieuwe wetgeving die Netflix in Europa dit jaar nog tegemoet ziet. Het Europees Parlement is er druk mee.

Creatieve vrijheid Van belang is dat veel interessante regisseurs inmiddels bij die nieuwe spelers zitten. Amazon ging eerder al in zee met Woody Allen, Jim Jarmusch en James Gray, en is dit jaar in Cannes present met de competitiefilms 'Wonderstruck' van Todd Haynes (met Julianne Moore) en 'You Were Never Really Here' van Lynne Ramsay (met Joaquin Phoenix). Stuk voor stuk internationaal gewaardeerde filmmakers die door Amazon en Netflix warm worden onthaald. De streamingdiensten investeren niet alleen ruimhartig in films, ze bieden filmmakers ook creatieve vrijheid. Niet veel financiers zijn daartoe bereid. Hollywood al helemaal niet, met zijn vele eisen en dichtgetimmerde contracten. De grote Hollywoodstudio's staan - wat de officiële selectie betreft - dit jaar zelfs geheel buiten spel in Cannes. Het zijn veranderende tijden.

