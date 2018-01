Conservatoriumstudenten gaan gebukt onder speelblessures

Baadjou werkt als revalidatie-arts in opleiding op de ‘kunstenaarspoli’ in het Maastricht UMC+. Daar komen dagelijks kunstenaars, dansers en musici met speelblessures; klachten die per muzikant verschillend zijn. Zo heeft een drummer sneller last van zijn schouders en een blazer van zijn mond.

De blessures komen niet alleen door overmatig spelen, merkt Baadjou. “Ze worden in stand gehouden door het taboe dat erop ligt. Door de sterke concurrentie en de angst om hun baan te verliezen, ontkennen veel musici hun klachten. Vragen om een extra pauze zou al een teken van zwakte zijn.”

Ook bij conservatoriumstudenten is dat een veelvoorkomende gedachte. Zo zeiden sommige ondervraagde studenten gewend te zijn aan pijn tijdens het spelen. Volgens Baadjou een goed voorbeeld van het taboe: musici praten niet over hun fysieke klachten, die ondertussen wel voor stress zorgen. “Wanneer een musicus pijn voelt bij het gebruiken van zijn arm, koppelt die dat direct aan de gevolgen die het heeft voor zijn werk. Een broodje pindakaas smeren kan al zeer doen waardoor die angst om het beroep niet meer te kunnen uitvoeren alleen maar groeit.”

Baadjou onderzocht ook hoe speelblessures te voorkomen zijn. Musici zouden zich beter kunnen wapenen door spiertraining. Daarnaast pleit de promovenda voor het creëren van meer bewustzijn bij opleidingen en studenten. Ook bij de grote orkesten kan er nog wat gewonnen worden. Volgens Baadjou zijn er al orkesten die workshops over blessures volgen of een eigen fysiotherapeut hebben, maar dat aantal mag flink omhoog.

Fanatieke amateurs hoeven zich volgens Baadjou overigens weinig zorgen te maken. “Het grote verschil is de prestatiedruk die professionals voelen. Een amateur neemt bij pijn toch sneller een rustpauze.”