Congolese president Kabila wil roofkunst terug

De Congolese president Joseph Kabila zegt in een interview in de Belgische krant Le Soir dat het land alleen nog wacht tot zijn nieuwe Nationaal Museum klaar is. De aankondiging komt op een logisch moment: zaterdag opent het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in het Belgische Tervuren opnieuw de deuren na een renovatie van vijf jaar. Het voormalige koloniale museum van Koning Leopold II, dat voortaan AfricaMuseum heet, bezit maar liefst 180.000 Afrikaanse objecten, waarvan een groot deel werd ‘verzameld’ in Congo, Rwanda en Burundi tijdens de koloniale periode.

“Wij zijn bereid om een open gesprek te voeren over teruggave wanneer er concrete verzoeken komen”, zegt directeur Guido Gryseels. Hij benadrukt dat het museum al in gesprek is met musea in Burundi, Congo en Rwanda. “Zij vragen vooralsnog digitale toegang tot onze inventarissen.” Kabila beaamt in Le Soir dat de samenwerking tussen Congolese musea en ‘Tervuren’ wordt voortgezet. Het Nationaal Museum in Kinshasa zou in juni klaar moeten zijn.

Gryseels stelt dat bij zo’n verzoek ‘goed gekeken moet worden naar de voorwaarden voor teruggave’. “Hoe bepaal je wat illegaal is en wat niet? Andere belangrijke vragen zijn: welke criteria stel je aan conservatie? En wie kan stukken legitiem opeisen?”

Een speciale commissie adviseerde de Franse president Macron vorige maand om alle kunst die ooit uit Afrika is geroofd terug te geven. Volgens de commissie geldt dat voor alle objecten die ‘zonder instemming’ zijn meegenomen en moeten musea zelf aantonen dat werken op legitieme wijze zijn verkregen.

Meer onderzoek

Gryseels van het AfricaMuseum is voorzichtiger. In de jaren tachtig gaf zijn museum meer dan honderd stukken terug aan Congo. “Daarvan zijn er nog 24 over, de rest bevindt zich nu bij kunsthandelaars.” Tot de mogelijke teruggave van stukken, exposeert het museum de omstreden voorwerpen ook in zijn nieuwe tentoonstelling. Een groep activisten en Afrika-experts eiste eerder om de deuren niet te openen zolang niet van alle stukken in de permanente collectie duidelijk is dat zij niet door diefstal, plundering of onder dwang zijn verkregen.

Maar dat is niet zo eenvoudig, zegt Hein Vanhee, die er als historicus werkt. “Volgens sommige activisten is alles roofkunst. Sommige objecten zijn meegenomen door missionarissen, andere gekocht, maar wellicht onder dwang en soms is de herkomst onduidelijk. Daar is meer onderzoek voor nodig.”

Al zijn er ook stukken waarover geen discussie is, zoals de twee voorouderbeeldjes die in een vitrine in een nieuwe expositieruimte staan. Die werden in 1885 van een graf gestolen tijdens een gewelddadige expeditie van de Belgische luitenant Emile Storms. Vanhee: “Destijds was daarover evenmin twijfel: grafschennis was toen in Europa ook al een misdaad.”

Het museum kiest ervoor om in het bijschrift te onderstrepen dat ze ‘werden verzameld zonder de juiste toestemming’ en benadrukt dat het ‘elke daad van grafschennis die direct of indirect in zijn naam is gepleegd betreurt en zich daarvoor wenst te verontschuldigen’, zodat de context voor alle bezoekers duidelijk is. Vanhee: “Het alternatief is om ze in het depot te stoppen, maar dat lost het probleem niet op.”