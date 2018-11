Concertgebouworkest richt orkest op voor kansarm talent

Het initiatief heet RCO Young (RCO staat voor Royal Concertgebouw Orchestra). De musici van 14 tot en met 17 jaar worden gecoacht en krijgen les van KCO-­musici. Op een persconferentie vandaag legde de directeur van het KCO, Jan Raes, uit dat RCO Young logisch voortvloeit uit de tournees die het orkest de afgelopen twee jaar in alle landen van de EU bracht. In elk land werden jeugdorkesten benaderd en mochten jonge musici het eerste stuk op het concertprogramma meespelen met orkestleden van het KCO. De orkestmusici coachten hen daarbij.

“Het was onze ambitie om het culturele erfgoed van Europa hoger op de agenda te krijgen en door te geven aan nieuwe generaties”, verklaarde Raes. Het KCO borduurt daar nu op voort met een internationaal jeugd­orkest, dat jaarlijks in augustus in ­Nederland bijeen zal komen om een concertprogramma in te studeren en concerten te geven.

Het jongerenorkest onderscheidt zich van andere initiatieven door op zoek te gaan naar talent met minder kansen

Groeimogelijkheden Voor het vinden van de verborgen talenten maakt de organisatie gebruik van het inmiddels opgebouwde netwerk van muziekdocenten en dirigenten van amateurorkesten in de 28 EU-landen. Die kunnen de jongeren aanmoedigen om online auditie te doen. De musici van het KCO bepalen wie mee mag doen, niet alleen op grond van talent, maar ook naar aanleiding van het persoonlijke verhaal en de groeimogelijkheden. Het KCO gaat er vanuit dat de zomerschool minstens drie jaar zal bestaan. De financiering voor het eerste jaar is vrijwel rond. Er worden alleen private middelen voor ingezet, dus geen subsidie. Het jongerenorkest onderscheidt zich van andere initiatieven die zich puur op talent richten, zoals het Gustav Mahler Jugendorchester of het JeugdOrkest Nederland, door op zoek te gaan naar talent met minder kansen. Tijdens de zomerschool staat niet alleen muziek op het programma. De jongeren krijgen ook workshops over democratie en diversiteit. Zo hoopt het KCO behalve talent ook sociale betrokkenheid en onderling contact te stimuleren. Het jeugdorkest zal in elk geval spelen in het Concert­gebouw en in de Brusselse concertzaal Flagey.

Zwijgen over Gatti Op de persconferentie over RCO Young stond directeur Jan Raes van het KCO voor het eerst weer de pers te woord sinds de affaire-Gatti. Na een persverklaring begin augustus over het ontslag op staande voet van de Italiaanse chef-dirigent Daniele Gatti na seksueel wangedrag heeft Raes niets meer gezegd over de zaak. Geruchten en vermoedens over wat zich tussen orkest en Gatti heeft afgespeeld, doen sindsdien de ronde. Raes kan zich niet uitspreken, verklaart hij. “Het is een heel moeilijke beslissing geweest. Wij moesten onze musici beschermen. Het gaat om een reeks incidenten. De mensen die het betreft, hebben om stilzwijgen gevraagd. Ook Gatti wil dat. Ik houd mij aan mijn woord.”

