Concertgebouworkest en dirigent Gatti in harmonie uit elkaar

Maar van een terugkeer van de voormalige chef-dirigent, die slechts twee jaar aan het roer van het KCO heeft gestaan, is geen sprake.

Afgelopen zomer zette het orkest Gatti plotseling aan de kant, toen er binnen het orkest was geklaagd over ongepast gedrag van de Italiaan. Die klachten kwamen binnen na de publicatie van een artikel in de Washington Post over seksuele intimidatie, waarin Gatti een hoofdrol speelde. Gatti ontkende, maar het KCO wilde niet meer met hem verder. Tijdens de gesprekken die zij over de beschuldigingen voerden, was het vertrouwen in de dirigent in hoog tempo verdwenen.

Radiostilte In eerste instantie trad er van beide kanten een radiostilte in. Maar de breuk kwam zo plotseling dat Jan Raes, directeur van het KCO, tegenover journalisten gedwongen was meer tekst en uitleg te geven over de reden van de beëindigde samenwerking en het onderzoek naar de klachten. Daarop dreigde Gatti met juridische stappen. Die gaan er nu niet meer komen. Het KCO zegt de dirigent erkentelijk te zijn voor zijn artistieke leiderschap bij het orkest en wenst hem alle succes toe. De zevende chef-dirigent van het orkest zal niet uit de geschiedenis van het orkest worden geschrapt. En als blijk van waardering brengt het KCO drie bijzondere opnames onder Gatti’s leiding uit, van de opera ‘Salome’ van Richard Strauss, van de Eerste Symfonie van Mahler en Bruckers Negende symfonie. Gatti heeft inmiddels een nieuwe functie. Het Teatro dell’ Opera di Roma benoemde hem in december tot muzikaal directeur, waar hij tot 2021 drie opera’s per jaar gaat leiden. Onlangs moest hij wegens hartklachten enkele concerten afzeggen.

