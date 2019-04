Concentratiekamptenues en jodensterren: Duitsland is niet blij met de nieuwe clip van Rammstein

Die aandacht bereikte Rammstein door eerst een kleine uitsnede van de clip online te zetten, met daarin de scène die gegarandeerd de meeste kritiek zou opleveren. De Rammstein-bandleden worden in het gevangenentenue van een Duits concentratiekamp aan galgen opgehangen, op hun borst een jodenster of de rode driehoek voor homo’s. Achter hen schieten V2-raketten de lucht in. Rammstein-zanger Till Lindemann zingt ‘Deutschland über allen’.

Na de verontwaardiging een paar dagen te laten gisten, kwam Rammstein donderdagavond met de hele video: een mix van bloederige scènes uit tweeduizend jaar Duitse geschiedenis. Hoofdpersoon is ‘Germania’ – gespeeld door, ook provocerend, een zwarte actrice. Aan het einde wordt ze in een doodskist weggeschoten.

Een rel was verzekerd. Rammstein misbruikt de Holocaust om geld te verdienen, klonk het. Wie miljoenen doden als ‘marketing-gag’ gebruikt gaat te ver, zei Charlotte Knobloch, voormalig president van de Centrale Joodse Raad. De afgevaardigde voor antisemitisme van het Duitse parlement vond dat de band een ‘rode lijn’ had overschreden. “Een vorm van lijkschennis”, noemde de joodse historicus Michael Wolffsohn de clip.

Ironie?

Sinds de hele video te zien is, verstomde de kritiek niet. De reacties werden wel gevarieerder. ‘Wie Rammstein antisemitisme verwijt, heeft de video niet begrepen’, schrijft Philipp Luther in weekblad Focus. Arno Frank in Der Spiegel: ‘Reclame voor het fascisme is ‘Deutschland’ niet.’ Integendeel, het is ‘een orgiastisch geënsceneerd worstelen’ met de Duitse identiteit. Sterker nog, volgens Rammstein-kenner Torsten Groß maakte de band nog niet eerder zo’n ‘expliciet politiek statement’, zegt hij tegen de Süddeutsche Zeitung. Het lied mondt uit in een ‘volledige ondubbelzinnige’ boodschap, namelijk de zin: ‘Duitsland, mijn liefde kan ik je niet geven’. Uit de mond van leadsinger Till Lindeman is dat alsof hij zich opvallend distantiëert van patriottisme en nationalisme, schrijven ook Sonja Zekri en Felix Stephan in de Süddeutsche. Maar het blijft schuren, vinden ze.

De discussies zullen nog wel even doorgaan. Wat bijvoorbeeld te denken, klinkt het nu al, van al die concerten straks, als de band op tournee gaat en stadions vol fans ‘Deutschland über allen’ met Rammstein zullen meebrullen? Ironisch bedoeld of niet, het ongemak in Duitsland zal groot zijn.