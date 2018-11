Componist Kate Moore creëert een kerkelijke ervaring met een onkerkelijk instrumentarium

Zelfs het gewaad van dirigente Jane Lang droeg bij aan de hymnische stemming die componiste Kate Moore (1979) trachtte op te roepen in haar nieuwe requiem 'Lux Aeterna: VIVID'. Ze creëerde een kerkelijke ervaring anno 2018, met een onkerkelijk instrumentarium. Een aantrekkelijk uitgangspunt om Moore te volgen door haar universum.

De instrumenten die Moore bij elkaar had gezet op het podium van Theater aan de Parade in Den Bosch vormden een hoogst originele combinatie. Zoemende didgeridoos en een ritmisch stuwende vleugel, vergezeld van een grote trom plus stemmen: dat hoor je niet dagelijks, laat staan tegelijk.

Moores requiem was wellicht beter tot zijn recht gekomen in een kerk, met natuurlijke galm en een gratis gewijde sfeer.

De Australisch-Nederlandse Moore schreef haar mis in opdracht van November Music, waar ze dit jaar als componist centraal staat. Ze liet zich inspireren door heiligen en heilige plaatsen in Den Bosch. Met haar premièrestuk, het negende Bosch Requiem, verzorgde ze de opening van het festival voor nieuwe muziek.