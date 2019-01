Complimenten aan De Mols pr-machine: nu schrijf ik óók over ‘DanceSing’

Niet bepaald programmatypes waar ik voor thuisblijf, maar complimenten aan de pr-machine: schrijf ik er nu toch over.

Dit komt vooral door presentator Johnny de Mol, die – aan tafel bij ‘Jinek’ – zei dat zijn vader met DanceSing weer een knaller à la ‘Big Brother’ en ‘The Voice’ in handen heeft. En dat vooral vanwege de toegepaste augmented reality, het naadloos samenbrengen van echt en nep tijdens de optredens. Ook maakten de zenuwen van Gordon me nieuwsgierig, het DanceSing-jurylid dat aan tafel bij ‘DWDD’ liet blijken als de dood te zijn voor de reacties.

Het gewone procedé

Na alle opklopperij en gegons zou het ook inderdaad lullig zijn als het dak er niet afging. Edoch, het was donderdagavond moeilijk hysterisch worden van DanceSing. Per saldo zagen we in de eerste aflevering het gewone procedé van zenuwachtige stervelingen die zich een weg naar de sterren proberen te performen. Met wie we moeten meeleven, rechtsom of linksom. Staat zo’n multitalent op last van de regie daar weer te sniffen dat haar kat net is overleden. Zucht.

Maar die technische hoogstandjes dan? Misschien zijn die gewoon wel te prachtig voor een tv-scherm, moet je naar een bioscoopzaal uitwijken voor het gewenste overdonderende effect. Of is het een gevalletje parels voor de zwijnen? Sinds we Leonardo di Caprio ten onder zagen gaan met de Titanic, denken we dat beeldtechnisch niets meer onmogelijk is. Hoe onterecht ook.

De kijkers zullen het bepalen. Naar de eerste aflevering keken er ruim 700.000, precies het aantal waarop Gordon had gehoopt, dus dat moet hem meegevallen zijn. Al had de pr-machine vast op meer kijkers gemikt.