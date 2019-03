Commotie op Boekenbal om oproep Baudet-statement

Dat gebeurde net nadat er werd stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag in Utrecht. Directeur Eveline Aendekerk van de organiserende stichting CPNB memoreerde voordat het feest losbarstte kort aan de stille tocht eerder op de avond ter nagedachtenis aan de schietpartij in de tram. “Zo'n 35 kilometer verderop vindt nu een stille tocht plaats. Mijn gedachten zijn dan ook bij Utrecht.”

Nadat Aendekerk haar woorden over Utrecht had uitgesproken, onderbrak cabaretier Freek de Jonge haar speech. Hij stond op en vroeg een statement te maken over de overwinningsspeech van FVD-leider Thierry Baudet. De directeur ging hier niet op in en hervatte na enige commotie haar speech.

De Jonge zei na afloop dat hij veel steun heeft gekregen voor zijn actie. “Er zit hier een groep mensen bij elkaar die heel erg gekwetst is door wat de leider van de grootste partij heeft gezegd over dat kunstenaars, wetenschappers en journalisten de oorzaak zijn van alle ellende. Daar hadden we vanavond eventjes acht op moeten slaan.”

Peter Buwalda en zijn vrouw op de rode loper voor het Boekenbal in Amsterdam, het traditionele openingsbal op de vooravond van de Boekenweek. © ANP

De 68e editie van het Boekenbal in het Internationaal Theater Amsterdam is traditiegetrouw de opening van de Boekenweek, die zaterdag begint. Jan Siebelink schreef dit keer het Boekenweekgeschenk, met de titel ‘Jas van belofte’. Het Boekenweekessay ‘Mijn moeders strijd’ is van de hand van Murat Isik. Ester Naomi Perquin schreef het Boekenweekgedicht ‘Moeder’, nadat ophef was ontstaan over de keus voor twee mannelijke auteurs voor het geschenk en essay.

Siebelink zei ‘heel dankbaar’ te zijn dat hij op zijn ‘hoge leeftijd’ dit nog mag meemaken. De 81-jarige schrijver komt al sinds 1981 op het Boekenbal en wilde altijd al een keer het geschenk schrijven. De schouwburg zat weer vol met bekende schrijvers, zoals Connie Palmen, Peter Buwalda, Kader Abdolah en Saskia Noort. Ook de bekende Franse schrijver Michel Houellebecq (Elementaire deeltjes) was er op uitnodiging van zijn uitgever De Arbeiderspers.

