Colette toont het liberale literaire Parijs van begin deze eeuw

Toen ze in 1893 in Parijs arriveerde, was ze een plattelandsmeisje aan de arm van een oudere bon vivant en bekende uitgever. Een ruime eeuw later is vooral háár naam een begrip: Colette. Deze film verdiept zich in de relatie die de schrijfster had met de man die haar talent ontdekte maar onder zijn eigen naam liet schrijven: Willy.

Lees verder na de advertentie

Jammer dat de hoofd­rol­spe­lers Engels spreken in een film over een Frans literair icoon, maar daar staat veel tegenover

Keira Knightley is een prima keuze voor de titelrol, niet alleen omdat korsetkostuums haar goed staan, ook omdat ze op haar drieëndertigste nog steeds goed kan schakelen van meisjesachtigheid naar volwassen onverzettelijkheid. Ze is ook een goede match met Dominic West, met zijn dikke buik en zwierige snor een even autoritaire als joviale echtgenoot. Jammer natuurlijk dat ze Engels spreken in een film over een Frans literair icoon, maar daar staat veel tegenover.

Filmmaker Westmoreland (‘Still Alice’) is nieuwsgierig naar de ontwikkeling van de vrouw die in Willy’s schaduw de succesreeks ‘Claudine’ schreef, die aangespoord door een progressieve moeder haar literaire stem vond, en via affaires met vrouwen haar seksuele identiteit ontplooide. Tegelijkertijd heeft hij veel oog voor Colette’s tijdperk: Parijs begin twintigste eeuw. De jonge Eiffeltoren en de introductie van elektrisch licht, kortere rokken en stoutmoedige bobkapels, een markiezin in herenkleding: de stad zinderde van verandering. Westmoreland haalt zelfs met een knipoog naar Gustave Caillebotte’s schilderij ‘Raboteurs de parquet’ de impressionistische schilderkunst haar leven binnen. Hij doet het liefdevol en zonder te veel nadruk. Dat maakt van Colette een plezierige biopic en geschiedenisfilm.