Colens muziek is gebaseerd op het gezang én de emotie van vogels

Door de ramen achter het Bimhuispodium zie je allerlei voorbijkomen: auto's, treinen, trams, soms de blauwe zwaailichten van een ambulance, maar vogels zie je niet. Toch klonken die er zaterdag volop. Het nieuwste project van de Nederlandse saxofonist Ad Colen is volledig op de geluiden en gedragingen van vogels geïnspireerd.

Om meer recht te doen aan hun weelderige klank, heeft Colen zijn standaardkwartet van piano, bas, sax en drums uitgebreid met een cello. Die kleurt extra warm bij het toch al gulle saxofoongeluid van Colen. Of zorgt juist voor een spannend contrast met dun gestreken hoge noten. Live wrong de intonatie van Colens tenor hierdoor heel soms, niettemin is deze ruimere bezetting een verrijking.

De inspiratie kwam als gezegd van vogels. Van exemplaren met tot de verbeelding sprekende namen als heremietlijster en wielewaal tot overbekende buurtgenoten als de kauw. Colen schaart zich in een traditie. Veel musici en componisten hebben ideeën gehaald uit het gekwetter, gekoer of gekwinkeleer. Rietblazer Eric Dolphy bijvoorbeeld die op basklarinet de opmerkelijke stem van de pauw perfect imiteerde. Of, denkelijk de bekendste, de Franse componist Olivier Messiaen die een prachtige collectie pianowerken schreef, gebaseerd op vogelgeluiden. In het stuk over de buizerd heeft Colen letterlijk muziek van Messiaen verwerkt.