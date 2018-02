Tijdens een stormachtige novembernacht in 1981 verdronk filmster Natalie Wood voor de kust van Californië. Hoe ze in zee terechtkwam, blijft een mysterie, een cold case waar sinds een paar jaar weer onderzoek naar wordt gedaan. Deze week was er nieuws: Natalie’s weduwnaar, acteur Robert Wagner, werd aangemerkt als ‘person of interest’; nog geen verdachte, wel iemand wiens gangen nader onderzocht worden.

Destijds werd Natalie’s dood afgedaan als een ongeluk. De toen 43-jarige filmster, wereldberoemd geworden als Maria in ‘West Side Story’ en met James Dean in ‘Rebel Without a Cause’, ging vaak varen op het kapitale jacht ‘Splendour’ met haar man die op dat moment veel succes had met de detectiveserie ‘Hart to Hart’ (hier ‘Harten 2’). Natalie had acteur Christopher Walken meegevraagd. Ze werkte met hem aan een film die haar comeback moest worden, want de jaren zeventig waren voor haar weinig succesvol. Kapitein Dennis Davern had het schip vanwege slecht weer voor anker gelegd in de buurt van het eiland Santa Catalina, populair bij the rich and famous.

Donsjas

Om half twee ’s nachts sloeg Robert alarm. Natalie was verdwenen. De kustwacht rukte uit en zes uur later werd ze gevonden, drijvend in de oceaan, in een pyjama en een rode donsjas. Ze had dikke blauwe sokken aan. Niemand snapte hoe ze in zee terechtgekomen was. Robert zei dat ze naar bed was gegaan. Toen hij een uur later in hun hut kwam, was ze verdwenen. Ook de rubberboot, waarmee ze naar het eiland konden varen, was weg. Blijkbaar had Natalie het sloepje losgemaakt en was daarbij van het gladde trapje achter op het schip gegleden en had daarbij haar hoofd gestoten – er zat een schaafwond op haar gezicht.

Maar waarom, midden in een stormachtige, pikdonkere nacht? Bonkte het rubberbootje tegen de scheepswand en kon ze niet slapen? Wilde ze in haar eentje naar het eiland varen? Beide lezingen leken onwaarschijnlijk voor een vrouw die kort daarvoor in een interview had gezegd: “Ik ben doodsbang voor donker water.” Ze wist niet eens hoe de motor van de rubberboot werkte.

Toch bleef het toen daarbij. Wel deden meteen geruchten de ronde. Bekend was dat de relatie van Natalie en Robert explosief was: ze trouwden in 1957, scheidden en trouwden in 1972 opnieuw – een heerlijk scandaleus Hollywoodkoppel. Die nacht lagen meer jachten afgemeerd bij Catalina Island en iemand vertelde dat hij een ruzie had gehoord en een vrouw die om hulp riep. Maar ze dachten dat het een uit de hand gelopen feestje was. Er waren verhalen van horecapersoneel op het eiland: het gezelschap had op de fatale avond samen gegeten in een restaurant en vooral heel veel gedronken. De sfeer zou gespannen zijn geweest toen ze met de rubberboot terugkeerden naar de ‘Splendour’.