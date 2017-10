Cold case voor Marian Dahle

Het gaat ronduit slecht met hoofdinspecteur Marian Dahle. Bij een confrontatie met een seriemoordenaar is ze zwaargewond geraakt en ze zit al vier maanden thuis. Ze drinkt en durft nauwelijks haar huis meer uit. Het laatste waar ze op zit te wachten is een telefoontje van haar baas. Maar Inni Lindells vaste speurder Cato Isaksen wil zijn beste kracht weer aan het werk hebben. Of Dahle zich op een cold case wil storten.

Lees verder na de advertentie

Vijftien jaar eerder is de zesjarige Thone verdwenen van een volkstuinencomplex in Oslo. Haar moeder had haar even achtergelaten om te spelen met het dochtertje van de beheerster. Het kind is nooit meer teruggezien.

Fragmentarisch Lindell begint haar verhaal wat fragmentarisch. De verslaafde zoon van de beheerster zwerft rond. Twee motorrijders ontvoeren de bediende van een sportzaak. Op een boerderij buiten de stad staat een martelstoel. Maar wat heeft het allemaal te maken met de verdwenen Thone? Marian Dahle neemt de klus aan. Ze vindt dat de recherche haar werk jaren geleden slordig heeft gedaan. Waar is bijvoorbeeld de bal gebleven waar de twee meisjes mee speelden? Daar moeten sporen op zitten. Ze gaat de betrokkenen van toen af. De moeder gedraagt zich vreemd. Het is soms alsof ze bevroren is geraakt in die ene dag. Ze heeft nooit meer een voet op het volkstuincomplex gezet. Ook Marian Dahle is labiel en voelt zich slecht. Ze meent iemand in haar huis te horen. Is ze gek aan het worden?