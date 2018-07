Coen Peppelenbos zet verwaarloosde klassiekers uit de gay-literatuur terug in de kast

Ze hadden hun serie klassiekers uit de gay-literatuur natuurlijk heel eigentijds 'LGBTQIAP-reeks' kunnen dopen. "Maar voor je het weet, vergeet je een letter", zegt Coen Peppelenbos, redacteur bij de uitgeverij Kleine Uil. "En de regenboog vonden we eigenlijk wel een mooi symbool. Het is niet zo activistisch, zoals de roze driehoek, maar heel publieksvriendelijk - net als de boeken in de reeks."

Peppelenbos nam het initiatief voor de Regenboogreeks omdat veel literatuur over homo's aan de buitenkant niet meer als zodanig valt te herkennen. Opzichtige roze driehoeken of homo-erotische foto's op de kaft waren in de jaren zeventig en tachtig nog heel gewoon. Daardoor kon Peppelenbos destijds met gemak de boeken vinden die hem als homoseksuele tiener dicht op de huid zaten. Maar waar moet een jongere anno 2018 op afgaan? Niet op de flaptekst, want die rept - uit commerciële overwegingen - vaak niet meer over homoseksuele liefde, maar alleen nog over 'bijzondere vriendschap'. Vandaar de introductie van het regenbooglogo, subtiel genoeg om hetero's niet af te schrikken.

Naast de zichtbaarheid is er nog een reden voor de serie: veel gay-klassiekers blijken simpelweg niet meer verkrijgbaar. Dat gold ook voor deel één, verschenen in juni van dit jaar: het 'Verzameld Werk' van Willem Bijsterbosch. De schrijver overleed in 2010 en raakte in de vergetelheid. Het bijzondere was dat hij homoseksuele personages opvoerde zonder hun geaardheid te problematiseren en zonder 'emancipatoir geneuzel'.

"Vroeger kwamen homo's in boeken vaak door geweld om het leven", zegt Peppelenbos. "Daarna kreeg je de aidsepidemie, waar je ook niet echt vrolijk van werd. Maar Bijsterbosch is anders: luchtig, spannend. Ik vind zijn boeken ontzettend goed. Ze verdienen het om er te zijn. Ik zie het als mijn plicht om dit werk weer tot leven te wekken."

Het zojuist verschenen tweede deel in de Regenboogreeks, de lesbische roman 'Wilde rozen', was ook uit de handel verdwenen. Het is eigenlijk een serie cultromans, in de jaren zeventig en tachtig geschreven door Damesschrijf-brigade Dorcas. De boeken, een parodie op meisjesromans en vol pulp, hebben alle een lesbische hoofdfiguur - ook weer zonder de clichéproblemen die je elders ziet.

Peppelenbos - tevens hoofdredacteur van de literaire weblog Tzum - wil ieder jaar twee nieuwe delen aan de reeks toevoegen. Voorlopig denkt hij aan klassiekers, maar als iemand met een steengoed manuscript komt over het homohuwelijk of over roze ouderschap, waarom niet? Humor is in elk geval een pre, vanwege de smaak van Peppelenbos en zijn collega Doeke Sijens. Hun voorkeur bleek al tussen 2003 en 2012, toen zij samen de melige, driedelige gay-soap 'Tavenier' schreven.

Als derde deel in de Regenboogreeks verschijnt volgend jaar 'The Bell' van de Iers-Britse schrijfster Iris Murdoch, in de vergeten vertaling 'De Klok' van Hella Haasse. En zo heeft Peppelenbos nog veel meer werken in gedachten, onder meer van de Amerikaanse schrijvers James Purdy en Patricia Nell Warren. Thuis heeft hij drie boekenkasten vol met ruim vijfhonderd potentiële titels, dus aan kandidaten geen gebrek. "Ik kan met gemak vijf of zes jaar vooruitplannen."