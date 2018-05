Claudia de Breij vertelt in #NU een mooi gelaagd verhaal, met voldoende lucht

Ze trekt een kamerjas aan, schopt haar schoenen uit en nestelt zich naast de vingerplant. Claudia de Breij blijft voortaan binnen, verkondigt ze aan het begin van haar voorstelling #NU. In de buitenwereld gebeuren verschrikkelijke dingen, maar ja, wat doe je eraan? Tegen types als Trump en Kim Jong-un valt niks te beginnen. En als ze de wereld toch niet kan beïnvloeden, trekt de cabaretière zich er maar liever uit terug.

Wie De Breij een beetje kent, weet dat ze het naast die vingerplant niet lang uithoudt. En ook dat een cynische of afzijdige houding niet bij haar past. De Breij bewees haar engagement al in 'Hete vrede', 'Teerling' en haar bejubelde Oudejaarsconference 2016. Politiek raakt haar persoonlijk, ze ligt écht wakker van Trump.

In #NU borduurt ze verder op vertrouwde thema's: oorlog en verzet. Wat heb je nodig om een verzetsheld te worden? Hoe weet je dat de oorlog is begonnen en je je wel móet verzetten? Moet je nú opstaan uit je leunstoel?

Ze ging te raden bij Mahatma Gandhi, de verzetsheld die begon als gewone advocaat. Hij reisde in een eersteklastreincoupé in Zuid-Afrika, toen een witte conducteur hem wilde wegsturen; Indiërs hoorden thuis in de derdeklas. Maar Gandhi weigerde op te staan: "Je kan dus ook in opstand komen door te blijven zitten", concludeert De Breij, die nooit vies is van een expliciete boodschap. Een tweede ontleende ze aan een uitspraak die wel aan Gandhi toegeschreven wordt: 'Be the change you wish to see in the world'.

De Breij toont dan haar grootste kracht: ze verbindt mensen, biedt ook perspectief

Genderneutraal ondergoed De Breij zingt als vanouds goed, deels liggend óp de vleugel, en vertelt een vernuftig gelaagd verhaal over de verwarrende tijd waarin we leven. Daarbij komt de schaterlach minder vaak los dan in eerdere voorstellingen, maar er zit genoeg lucht in #NU. Zo beantwoordt ze een vraag op het labeltje van haar theezakje: 'Van welk van de kleine dingen geniet jij het meest?' "Ja, toch mijn clitoris dan." In een geestig decor van zwevende garderoberekken - deels gevuld met jassen van toeschouwers, die dus ook binnen moeten blijven - vervlecht De Breij de grote wereldgeschiedenis met grappen over het genderneutrale ondergoed van de Hema en het Wilhelmus. Onderwerpen die overigens ook favoriet zijn bij haar collega's. Het hoogtepunt is een mooi, persoonlijk verhaal over dorpsfanfare De Harmonie, waar ze als kind zo ontzettend graag bij wilde horen. Die fanfare begeleidt haar én het publiek naar een verrassend en ontroerend einde, dat we hier niet willen verklappen. De Breij toont dan haar grootste kracht: ze verbindt mensen, biedt ook perspectief. Na het zien van #NU wil iederéén bij De Harmonie.