Citrus, citrus en nog eens citrus

Ze kan haar enthousiasme voor de brede inzetbaarheid en geweldige eigenschappen van citrusfruit nauwelijks in toom houden en het boek is dan ook een verzameling geworden van vele tips en talloze recepten, variërend van soepen en voor- en hoofdgerechten tot desserts, snoep, drankjes en jams en andere geconserveerde vormen van citrusfruit.

Overal blijkt ook haar voorliefde voor variatie. Zo maakte ze Claudia Rodens sefardische sinaasappel-amandeltaart (waar ik het een aantal weken terug al eens over had) met mandarijnen, en ook met een combinatie van sinaasappel en limoen, maar haar favoriet werd haar sinaasappel-met-pistaches-taartvariatie. Dat idee nam ik over toen er iemand die overgevoelig is voor amandelen, kwam eten. Het bleek een prima alternatief.

Bereiding

Leg de ongepelde sinaasappels (met schil) in een pan kokend water en houd ze 1,5-2 uur tegen de kook aan. Giet ze af, laat ze afkoelen, halveer ze, verwijder eventuele pitjes en pureer ze in de keukenmachine.

Verhit de oven tot 180 °C. Vet de taartvorm in met boter en bekleed de bodem met bakpapier. Klop eieren en suiker tot een bleekgele, schuimige massa. Klop bakpoeder en oranjebloesemwater erdoor. Spatel er de gemalen pistaches en dan de sinaasappelpuree door. Giet het beslag in de bakvorm, zet die in de oven en laat de taart in ongeveer een uur gaar bakken. Probeer na 45 minuten of de taart al klaar is. Prik een satéstokje midden in de taart. Dat moet er 'schoon' (maar als het goed is wél nog iets vochtig) uit komen, anders heeft de taart nog wat meer oventijd nodig. Laat de taart buiten de oven 15 minuten in de vorm staan, stort hem dan op een rooster en bestrooi hem met de fijne tafelsuiker, de grof gehakte pistaches en de rozenblaadjes.

Eigenlijk is deze taart na twee dagen het lekkerst, vindt Catherine. Ze serveert er 2 dl slagroom bij die ze met poedersuiker naar smaak en 1 theelepel oranjebloesemwater lobbig heeft geklopt. Dit laatste is absoluut niet nodig.

