Chris Keulen wint Zilveren Camera 2017 met fotoserie over dementie

Voor zijn serie volgde Keulen sinds 2015 het Limburgse echtpaar Alda en Kim. Arda lijdt al geruime tijd aan dementie, maar haar echtgenoot weigert haar onder te brengen 'in zo'n instituut'.

De Zilveren Camera wordt jaarlijks uitgereikt aan de fotograaf die de beste persfoto weet te maken. Keulen kreeg de prijs, waar 7500 euro aan verbonden is, gisteravond overhandigd in Museum Hilversum.

Met de toekenning van de Zilveren Camera eert de jury 'de toewijding van de fotograaf bij het maken van dit verhaal en de fotografische kwaliteit ervan, zowel op beeldniveau als bij de samenstelling van de serie'.

Ook bekroonde de jury het maatschappelijk belang van het verhaal: ouder worden en de daarbij horende lichamelijke en geestelijke aftakeling en de vrijheid keuzes te maken over hoe je je leven inricht, al dan niet ingegeven door het beeld dat je hebt van de zorg in een instelling. "Het feit dat er juist afgelopen jaar een verhitte maatschappelijke discussie plaatsvond over ouderenzorg, maakt deze serie ook journalistiek zeer relevant", aldus het juryrapport.

Fragiel

"Ik leg een leven vast waar veel ouderen mee geconfronteerd (zullen) worden", lichtte Keulen zijn winnende inzending toe. "En dat leven is zeer fragiel. Ik heb wel lang getwijfeld om deze serie in te sturen. Kwetsbaarheid wordt soms zo’n loos begrip in een krant of bij een wedstrijd. Maar de schrikbarende cijfers over dementie (1 op de 5 ouderen wordt dement) vragen om mijn bijdrage."

Keulen (1959) werkt sinds 1995 voor NRC Handelsblad en steekt vooral tijd in langlopende projecten. Hij won eerder twee prijzen bij de World Press Photo en elf prijzen bij de Zilveren Camera. Vorig jaar kwam de fotograaf in het nieuws doordat hij weigerde foto's die hij maakte van een handgemeen tijdens een reportage in Limburg af te staan aan de politie. Keulen beriep zich op zijn persvrijheid, maar werd aangehouden toen hij zijn camera weigerde af te geven.

Selma van der Bijl fotografeerde vluchtelingen die - na vaak jarenlange inspanningen - er in slagen hun gezinsleden over te laten komen naar Nederland. © Selma van der Bijl / Zilveren Camera

In de categorie voor vernieuwende fotojournalistiek won Sanne de Wilde met haar fotodocumentaire 'The Island of the Colorblind', over de bevolking van een eiland in de Stille Zuidzee waarvan een groot deel kleurenblindheid heeft door een genetische afwijking. De Wilde verwerkte de wereld zoals deze eilandbewoners die waarnemen in haar winnende fotoserie.

Selma van der Bijl ging naar huis met de Paul Peters Fotoprijs, de prijs voor sociaal geëngageerde fotografie, met haar serie Geluk(t), over gezinshereniging. De prijs voor de beste nationale nieuwsfoto werd toegekend aan Stanley Gontha, die de vader van Abdelhak Nouri fotografeerde toen hij de menigte bedankte die zich voor het huis van de familie in Amsterdam had verzameld. Abdelhak Nouri speelde voor Ajax en liep blijvende hersenschade op toen hij vorige zomer een hartstilstand kreeg.

Alle genomineerde en winnende foto's zijn tot 25 maart te zien in het Museum Hilversum.