Choreograaf Soto jongleert met Spaans gevoel voor camp

Voor wie de zomer nog een beetje wil rekken, danst Introdans 'Méditerranée', een warmbloedig balletprogramma rond drie Spaanse choreografen. Naast een werk van oude rot Nacho Duato, boegbeeld van de Spaanse dans, is ook de wereldpremière 'Azul' van de jonge choreograaf Jorge Pérez Martínez te zien. Een fris werk op klassieke gitaarmuziek, met een aankleding in mediterrane blauwtinten en een danstaal waarin je bewegingen uit de trotse flamenco kunt herkennen: geheven torso's en hoekige armen. Vooral in de duetten is die taal boeiend, maar de groepssecties ogen, nogal beroerd uitgelicht, als een 'klont' lichamen, zonder duidelijke richting om op een dieper niveau te raken.

De dansers, in strakke korte broekjes en paardrijcaps, paraderen als dres­suur­paard­jes op kniekousen

Zulke beginnersfouten maakt Cayetano Soto zeker niet, maar deze choreograaf draait dan ook veel langer - en succesvol - mee. Ook Nederlands Dans Theater en Ballet Vlaanderen dansen werk van hem.