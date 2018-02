China wil zware straf voor barbaar die terracottaduim stal

De iconoclast woonde vlak voor de kerst een 'ugly sweater party' (lelijke truienfestijn) bij in het instituut, maar kwam na sluitingstijd terug om een souvenir mee te nemen. Hij drong het gebouw binnen en maakte bij de beelden nog snel een selfie met een van de terracotta strijders om vervolgens een duim af te breken en in zijn zak te stoppen.

Lees verder na de advertentie

Het museum ontdekte begin januari de vernieling. Na onderzoek van de FBI werd de barbaar gevonden. Hij had de duim verstopt in zijn bureaulade. Het Chinese culturele centrum, dat de beelden in bruikleen had gegeven, wil dat de man stevig wordt aangepakt en eist compensatie voor de schade. Het beeld heeft een waarde van 3,6 miljoen euro. In totaal zijn er nog 8000 andere terracotta strijders.