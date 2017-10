Chileense dichter Pablo Neruda overleed niet aan kanker

,,Wat zeker is, wat honderd procent zeker is, is dat het certificaat niet overeenstemt met de werkelijkheid van het overlijden", aldus dokter Aurelio Luna op een persconferentie. Het ministerie van Justitie in Chili had een groep experts aangesteld om de dood van de Nobelprijswinnaar voor Literatuur 44 jaar na dato te onderzoeken. Al sinds Neruda’s dood gaan er geruchten dat hij omgebracht zou zijn door het regime van Pinochet.

Neruda overleed op 23 september 1973 in Chili. Zijn rouwstoet gold destijds als de eerste protestmars tegen de militaire dictatuur in het Zuid-Amerikaanse land, dat pas terugkeerde naar een democratie in 1990. Neruda was naast dichter ook diplomaat en politicus, en stond dicht bij Salvador Allende die op 11 september 1973 omkwam bij de militaire coup.

Volgens het overlijdenscertificaat van Neruda overleed de dichter omdat hij verzwakt was door de prostaatkanker waar hij aan leed. Maar nu staat vast dat dat niet de oorzaak is van zijn overlijden, aldus onderzoeksrechter Mario Carroza. De rechter liet het lichaam opgraven. Er moet meer onderzoek komen om te achterhalen wat wél de doodsoorzaak was.