Cher denkt op haar 72ste niet (meer) aan stoppen

‘De enige overlevenden van een atoomoorlog zijn kakkerlakken en Cher.’ Wie dit ooit gezegd heeft weet niemand meer, maar Cher is het er zelf van harte mee eens. De onverwoestbare 72-jarige kondigde deze week een nieuw album aan en gaat in het najaar weer op tournee in Australië en Nieuw-Zeeland – dat is alweer de tweede keer dat ze terugkomt op haar beslissing in 2002 om een allerlaatste wereldwijde Farewell-tour te organiseren. “Ik had toen echt geen idee hoe het met me zou gaan als ik ouder zou worden”, verweerde ze zich in de talkshow van Graham Norton tegen het heintjedavidsverwijt. Inmiddels weigert ze een leeftijd te noemen waarop ze een punt achter haar carrière denkt te zetten.

Leeftijdsloos

Voor het allemaal zover is staat eerst de première van de film ‘Mamma Mia, Here We Go Again’ op het programma – over een dikke week. In het langverwachte vervolg op de succesvolle Abba-musical speelt Cher, die ooit een Oscar won, de moeder van hoofdrolspeelster Meryl Streep. Opmerkelijk, want Cher is maar drie jaar ouder dan haar goede vriendin Meryl. Het is tekenend voor haar humor en zelfrelativering dat ze de rol accepteerde. Dankzij diverse cosmetische ingrepen, waar ze al op jonge leeftijd mee begon, heeft ze een volkomen leeftijdsloos uiterlijk – net als de vrouw die ze in de film speelt. Ze vindt Meryl overigens het schoolvoorbeeld van hoe je waardig oud kunt worden. “Die tuthola doet het beter dan wij allemaal. Maar het is niets voor mij.” En daarvoor verontschuldigt ze zich niet: “Als ik m’n tieten op mijn rug wil, is dat mijn zaak. Daar heeft verder niemand iets mee te maken.”

Twitter is voor Cher een zeer welkome uitvinding om haar ongezouten mening over hem te ventileren

Hoe had ze de rol ook kunnen laten schieten? Cher die Abba-liedjes zingt, dat is de droom van haar vele fans in de homogemeenschap.

De zangeres en de LHBT+-gemeenschap hebben elkaar altijd gesteund, eens te meer toen Chers dochter Chastity besloot van geslacht te veranderen. Hij gaat nu als Chaz door het leven, met de volle steun van zijn moeder. In maart trad Cher nog op tijdens de Mardi Gras in Sydney – ja, ze draagt nog steeds haar beroemde nietsverhullende outfits – en het publiek was zo enthousiast dat Cher overgehaald kon worden weer op tournee te gaan.

Het zal niemand verbazen dat deze vrijgevochten dame geen fan is van de huidige president van haar land. Twitter is voor Cher een zeer welkome uitvinding om haar ongezouten mening over hem te ventileren.

Ze doet het bijna dagelijks, ook al heeft hij haar geblokkeerd na een venijnige twitterruzie: “Hij reageerde op een tweet toen hij net gekozen was. Ik schreef terug: Een goede president als Kennedy of Lincoln zou nooit de tijd hebben gehad om op mij te reageren, want ze moesten een land regeren.” Eerder dit jaar had Cher wel spijt dat ze hem had omschreven als een ‘kwaadaardige tumor die onze grondwet opvreet’. Nou ja, spijt: ze had het iets anders moeten formuleren, vond ze achteraf. Ze heeft er vast niet wakker van gelegen. Haar motto is nu eenmaal: Als je niet bereid bent voor gek te staan, zul je nooit iets bereiken.

