Chef-dirigent Concertgebouworkest beschuldigd van seksueel wangedrag

De voorvallen vonden plaats in 1996 en 2000, toen Gatti respectievelijk 34 en 38 jaar oud was. Gatti is sinds 2016 chef van het orkest in Amsterdam.

Alicia Berneche en Jeanne-Michèle Charbonnet doen hun beschuldigingen in The Washington Post. De krant heeft voor het artikel gesproken met vijftig mensen uit de wereld van de klassieke muziek, die slachtoffer zijn geweest van seksuele intimidatie. Gatti is een van de vele mannen met een hoge positie die in het artikel beschuldigd worden. In beide gevallen vroeg Gatti de zangeressen om hem op te zoeken in zijn kleedkamer, waar hij hen vastgreep en probeerde te zoenen.

Altijd als ik iemand heb benaderd, heb ik dat gedaan in de overtuiging dat de interesse wederzijds was Daniele Gatti

In het artikel zegt een woordvoerder namens Gatti dat hij verbaasd is over de aantijgingen. 'Mijn hele leven heb ik me verre gehouden van intimidatie, hetzij psychologisch, hetzij seksueel. Altijd als ik iemand heb benaderd, heb ik dat gedaan in de overtuiging dat de interesse wederzijds was. De gebeurtenissen zijn van lang geleden, maar als ik iemand heb gekwetst, bied ik mijn excuses aan.'

Zorgvuldig Het Concertgebouworkest wil niet op de kwestie ingaan. Het wil pas reageren als het ‘de gelegenheid heeft gehad om deze materie zorgvuldig te bekijken’. De wereld van de klassieke muziek is de laatste tijd vaker opgeschrikt door #MeToo-affaires. Onder anderen de topdirigenten James Levine, chef van The Metropolitan Opera in New York, en Charles Dutoit, chef van The Royal Philharmonic Orchestra in Londen, zijn hun banen kwijtgeraakt door de vele beschuldigingen aan hun adres. Ook aan conservatoria in heel de wereld zijn mensen ontslagen.

