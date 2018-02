Charlotte Rampling: 'Ik ben een paar keer kopje onder gegaan, maar nu voel ik me goed'

Ze wist al heel vroeg in welke films ze niet wilde spelen, vertelt Charlotte Rampling terwijl we uitkijken over de skyline van Rotterdam. Spektakelfilms en spionageverhalen. Ze vond zichzelf nep in zulke films. En ze wilde echt zijn.

Rampling was op het International Film Festival Rotterdam vanwege haar rol in 'Hannah', die vanaf vandaag in de bioscoop is te zien. Daarin speelt ze de bijna woordeloze rol van een vrouw die haar man gearresteerd ziet voor een verwerpelijke misdaad en dan de pijn moet zien te dragen. De pijn dat ze is voorgelogen, de pijn van het niet-gezien hebben. Zelf is ze net als Hannah, zegt de 72-jarige actrice, daarom koste het haar geen moeite om de rol te spelen. Hannahs routines zijn de hare. Ze houdt ervan om het huis op te ruimen. Het heelt haar.

Achter Rampling doemt een indrukwekkende geschiedenis op. Teveel om het nu over te hebben, in de twintig minuten dat we elkaar spreken. Ze werd een ster in de jaren zestig met 'Georgy Girl', waarin ze de verpersoonlijking speelde van Swinging London en van de ene op de ander dag een sekssymbool werd.

Dit stukje van haar persoonlijke geschiedenis is wel belangrijk om iets van Rampling te begrijpen

'The Look' werd ze genoemd. Vanwege haar uiterlijk maar ook vanwege haar koele, afstandelijke blik. Ze speelde in films van Woody Allen en Sydney Lumet. Met Robert de Niro en Paul Newman. Met The Beatles nota bene in 'A Hard Days Night'. Een geschiedenis van glamour.

Zelfmoord Maar er is ook een andere geschiedenis. Haar vader was een afstandelijke, in Ramplings woorden, getroebleerde man die zijn eigen vader al vroeg kwijtraakte aan een oorlog. Door zijn werk als kolonel verhuisde het gezin in Ramplings jeugd zeven keer in dertien jaar. Vrienden maken had geen zin. Haar zus Sarah werd Charlotte's beste vriend. Op haar 21ste reisde Sarah naar Argentinië, werd verliefd en trouwde. Ze zagen elkaar daarna af en toe en Rampling zag dat haar zus niet gelukkig was. Drie jaar na Sarahs trouwen pleegde ze zelfmoord, net nadat ze was bevallen. Charlotte moest zich maar op haar werk gaan concentreren, zei haar vader. Ze was nog jong. Hij zou wel voor haar moeder zorgen. Rampling is later twee keer getrouwd en gescheiden. Met elke man kreeg ze een zoon. Na die huwelijken ontmoette ze Jean-Noël Tassez, een Franse consultant. Hij stierf in 2015, nadat ze twintig jaar samen waren geweest. Hier kunnen we het allemaal niet over hebben, er is te weinig tijd voor zulke grote onderwerpen, vragen hierover zijn niet gepast. Maar dit stukje van haar persoonlijke geschiedenis is wel belangrijk om iets van Rampling te begrijpen. Haar depressie in de jaren negentig. Haar beslissing om zich op serieuze rollen te concentreren en het frivole aan anderen te laten. Haar ietwat afstandelijke houding. Het is een positie die ze koestert, vertelt Rampling. "Ik ben een buitenstaander. Altijd geweest. Ik keek altijd van een afstandje naar wat mijn ouders aan het doen waren. In de filmindustrie geef ik daar ook de voorkeur aan. Er zijn me genoeg rollen aangeboden die me groot in Hollywood hadden kunnen maken. Maar ik wil films maken als '45 Years' en 'Hannah'. Ik hoef de ambiance van Hollywood niet, waar het voor staat." Ik heb veel te verstouwen gehad in de jaren negentig Charlotte Rampling

Over Hollywood gesproken. U werkt al meer dan vijftig jaar als actrice. Wat betekent de #MeToo-discussie voor u? U moet veel gezien en gehoord hebben. "Ik kan er een heleboel over vertellen. Maar ik doe het niet."

U zegt dat Hollywood en grote producties niets voor u zijn. Hoe past een film als 'Assassin's Creed' uit 2016 daarin? Dat is toch een behoorlijk grote productie. "Soms doe ik kleine rollen in grote films omdat ik zo een ander publiek bereik. Een jonger publiek. Mensen zien je in zo'n film en willen dan misschien ook de andere films zien waarin je hebt gespeeld. Ik weet dat het zo werkt want door mijn rol in 'Dexter' kreeg ik ook opeens veel meer reacties van mensen. Precies om die reden heb ik ook 'Red Sparrow' gedaan met Jennifer Lawrence, die binnenkort verschijnt. Als ik af en toe zulke rollen doe blijven ze leuk."

U zei eerder dat de meeste dingen u angst aanjagen, maar dat u door moet gaan, 'de bek van de leeuw in'. Is dat hoe acteren al die jaren voor u is geweest? "De wereld ingaan is de bek van de leeuw ingaan. Op zoek gaan naar werk, jezelf presenteren..."

U hebt nooit overwogen te stoppen? "Ik ben een tijd gestopt. In de jaren negentig. Ik wilde niet meer. Maar ik ben toch teruggekomen. Toen kreeg ik de kans 'De Kersentuin' te doen. En 'Sous le sable' van François Ozon, een film over rouw die heel dichtbij kwam. Ik realiseerde me toen dat ik in het deel van mijn leven dat aanbrak dit soort films wilde blijven maken." Acteren is zelf­ma­ni­pu­la­tie op een hoog niveau Charlotte Rampling

Waarom besloot u om door te gaan met acteren? "Om eerlijk te zijn, daar had ik hulp bij nodig. Want ik wilde echt niet terug. Ik heb veel te verstouwen gehad in de jaren negentig. Ergens tijdens al die pijn ontmoette ik de man die mijn levensgezel zou worden en ik zei: nu kan ik stoppen. Maar hij liet me niet stoppen. Hij zei: 'Je hebt een gave van God gekregen. Die kun je niet zomaar weggooien.'"

Wist u wat u ging doen als u zou stoppen? "Nee. Ik dacht als ik maar hard genoeg roep dat ik stop, dan komt er vanzelf iets."

En dan zou u door God worden neergeslagen. "Ja, dat zei hij. Ik herinner me dat we de hele nacht gepraat hebben. Aan het eind van die nacht had ik weer een missie."

Ozon heeft gezegd dat 'Sous le sable' voor u een wedergeboorte was. Was dat het ook? "In zekere zin. Al voelde het toen niet zo. Maar achteraf, ja. Op het moment zelf voelde ik me erg slecht. Alsof mijn ziel gemarteld werd."

Er zit een scène in Hannah waarin u zich op een wc opsluit en heel erg moet huilen. Was dat moeilijk? "Eigenlijk is alles moeilijk. Ook al zei ik daarnet van niet. Het moet allemaal zo natuurlijk lijken, ook al heb je groot verdriet. Het is zelfmanipulatie op een hoog niveau. En dat dan voor een hele filmploeg. Ik vind het moeilijk." Mensen hebben me altijd al een beetje afstandelijk, een beetje koud, een beetje verwijderd genoemd. En ze hebben gelijk Charlotte Rampling

In 2004 deed u een korte film met Steve McQueen. Een installatie waarin we uw oog in close-up zien terwijl langzaam een vinger naar het oog toe beweegt. Volgens de regisseur was het een metafoor voor de kracht van de camera om te openbaren, te onthullen. Als u nu naar alle films kijkt waarin u hebt gespeeld, voelt u zich dan ooit onthuld, geopenbaard? Dat we uw echte zelf hebben kunnen zien? "Dat is de grote vraag hè? Ik denk het niet. Ik denk dat ik op een afstand leef. En ik weet niet of ik dat ben gaan doen om mezelf te beschermen. Ik leef in een land dat niet mijn eigen land is en ik heb altijd een zekere afstand nodig tussen dit fictieve land en de persoon die ik ben. Ik heb afstand en stilte nodig. Zodat ik kan begrijpen wat er met me gebeurt. Mensen hebben me altijd al een beetje afstandelijk, een beetje koud, een beetje verwijderd genoemd. En ze hebben gelijk. Ik ben er nooit helemaal. Zo bescherm ik mezelf. Ik heb een plek nodig waar het veilig is, waar ik me niet verlaten voel. Je geeft als acteur zoveel van jezelf, je geeft alles aan de film. Wat blijft er dan nog over?"