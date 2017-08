Charlize Theron: rauw en onaangepast

Slank, blond en mooi: Charlize Theron is in haar leven talloze keren hoog op lijstjes als 'begeerlijkste vrouw op aarde' en 'meest sexy actrice' beland. Leuk natuurlijk, om je geld te kunnen verdienen als gezicht van Dior-parfum. Maar de Zuid-Afrikaanse schone zit in de meest vruchtbare en interessante fase van haar carrière sinds ze rollen kiest waarvoor ze kilo's aankomt ('Monster', 2003), haar haar afscheert ('Mad Max: Fury Road', 2015) of bont en blauw in beeld verschijnt ('Atomic Blonde', vanaf deze week in de bioscoop).

Op het witte doek laat ze zien wat vrouwen nog meer kunnen zijn: rauw, onaangepast, eigengereid, onverschrokken

Theron, die deze week 42 werd, groeide op in de Zuid-Afrikaanse provincie Transvaal. Daar zag ze op vijftienjarige leeftijd hoe haar moeder uit zelfverdediging haar drinkende vader neerschoot. Niet veel later vertrok ze naar New York voor een klassieke dansopleiding, maar haar toekomst als ballerina werd gedwarsboomd door een knieblessure. Theron richtte zich vervolgens in Los Angeles op modellenwerk en acteren.

Ze was te zien in het regiedebuut van Tom Hanks, 'That Thing You Do!', speelde 'supermodel' in Woody Allens 'Celebrity', de huilerige echtgenote van Keanu Reeves in 'The Devil's Advocate', en het liefdesobject in de John Irving-verfilming 'The Cider House Rules'. Charmante optredens, daar niet van, maar in rollen als 'liefje van' en droomvrouw zijn mooie blonde actrices al snel een beetje inwisselbaar. Des te meer viel haar prestatie op in 'Monster' als Aileen Wuornos, de in 2002 in Florida ter dood gebrachte prostituee die meerdere mannen had vermoord. Voor deze rol, onderwerp van meerdere films en documentaires, onderging Theron een adembenemende metamorfose. Met afzakkende broek, vettig haar en een vrijwel onherkenbare, zware motoriek speelde ze een vrouw die beschadigd en bitter de wereld in kijkt. Ze kreeg er een Oscar voor.

"De meest interessante personages, vind ik, zijn niet zo aardig. Meestal worden ze gespeeld door mannen, zelden door vrouwen. Maar ze zijn zo heerlijk", zei Theron eens in een interview. Als veertiger krijgt, of grijpt, ze nu haar kansen. Sterker, ze ontpopt zich als een van de boegbeelden van een fascinerende, niet meer te stoppen Hollywoodfenomeen: de actieheldin. Producenten en bioscoopbazen realiseren zich eindelijk dat er geld valt te verdienen met no-nonsense vrouwelijke helden, die recht op hun doel afgaan. Het succes van 'The Hunger Games' en 'Wonder Woman' bewijzen het.

De lieflijkheid zelve Iconisch is Therons rol als eenarmige rebellenleider met zwartgeblakerd hoofd die met groot materiaal door de Australische outback dendert in 'Mad Max: Fury Road'. In haar nieuwste, 'Atomic Blonde', is ze een al even zwijgzame loner zonder psychologische achtergrond om haar felle levenshouding te verklaren. Als MI6-spion slaat ze er zo nodig op los. En duikt ze het bed in met een vrouw, als ze dat wil. James Bond doet dat al decennia. Theron, anti-bont activiste, sinds twee jaar alleenstaande moeder van twee geadopteerde kinderen, en in het dagelijks leven nogal op haar privacy gesteld, is in televisie-optredens en bij premières de lieflijkheid zelve. Netjes gekapt, stijlvol gekleed. Maar op het witte doek laat ze zien wat vrouwen nog meer kunnen zijn: rauw, onaangepast, eigengereid, onverschrokken.

