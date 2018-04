Champagnetest met tieners, voor de non-alcoholics

Dokters mogen, net als piloten en militairen, geen alcohol (of drugs) nuttigen als ze werken of als ze bereikbaar moeten zijn. En sinds dit jaar worden ze daar ook op gecontroleerd - logisch, lijkt me. Een cardiologe die ik hierover spreek, is blij met deze keiharde norm. Nu kan ze haar overmatig innemende collega’s op medische congressen eindelijk eens toespreken. Voor haar en al die anderen die geen alcohol willen of mogen nuttigen, is deze rubriek een keer per maand non-alcoholic.

Ik trap gelijk af met de Franse champagnekoning Richard Juhlin, die in het ‘Guinness Book of Records’ staat omdat hij meer dan 9000 ‘echte’ champagnes heeft geproefd. Dus als hij zegt het ultieme recept voor alcoholvrije champagne te hebben gevonden, moet het wel wat zijn. Juhlin filtert niet de alcohol achteraf uit de wijn, zoals gebruikelijk, maar laat tijdens het destilleren de wijn vacuüm verdampen onder een lage temperatuur. Zo blijven de smaken van de druiven overeind. Voor een eerlijke test schenk ik op een familiefeestje twee champagnes: Juhlins Blanc de Blancs Chardonnay (0 % alc.) en de Faber Sparkling White Alcoholvrij (0,5 % alc, die geldt als alcoholvrij).

We vormen twee testteams: volwassenen en tieners. In team 1 vallen termen als: aangenaam, ciderachtig, geen bittere afdronk bij de Juhlin. De Faber heeft meer bubbels en lijkt met zijn droge, strakke smaak meer op echte champagne. Duidelijk: team 1 kiest de Faber. Het tienerteam is sneller klaar. “Ik heb nog nooit alcohol gedronken, dus ik weet niet waar het naar moet smaken”, roept mijn nichtje van 16. “Maar ik vind die eerste gewoon lekkerder.” De tieners gaan integraal voor de dure en de betere smaak - ook al lijkt die dan minder op champagne. Overigens dien je beide glazen vlot achterover te gooien, want staat het even op tafel, dan wordt het al snel een laf, vies goedje.

