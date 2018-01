Censuur in Russische bioscopen: voorlopig geen Paddington 2

Paddington is niet direct een personage dat weerstand oproept. In Rusland ligt dat net iets anders. Daar speelt de Britse beer én kindervriend de hoofdrol in het laatste conflict tussen het ministerie van cultuur en Russische bioscoopeigenaren.

De alom geprezen familiefilm 'Paddington 2' zou afgelopen donderdag in tal van Russische bioscopen in première gaan. Maar één dag voor het vrijgeven van de film kondigde de minister van cultuur Vladimir Medinski aan de première uit te stellen.

Want Paddington 2 kwam op dezelfde dag uit als 'Skif', een historische actiefilm van Russische makelij. Medinski wilde voorkomen dat een productie uit Hollywood alle aandacht naar zich toe zou trekken, vandaar het uitstel. Ook hoopte de minister van cultuur het bezoekersaantal van de populaire 'Going Vertical' nog wat op te stuwen. Deze film vertelt het verhaal van het Sovjet-basketbalteam tijdens de Olympische Spelen van 1972.

De vereniging van bioscoopeigenaren reageerde woedend op het besluit van de minister. Die sprak in een bericht op Facebook over 'censuur' en beschuldigde Medinski ervan de Russische filmindustrie 'ernstige schade toe te brengen'. De minister schrok kennelijk nogal van de ophef en beloofde vervolgens dat Paddington 2 in plaats van 1 februari op zaterdag 20 januari in de bioscopen zou draaien. De Russen zouden dan 'slechts' twee extra dagen moeten wachten.

Duurder kaartje voor Hollywoodproductie

Maar de concessie nam de boosheid niet weg. Want, zeggen de bioscoopeigenaren, deze ingreep is tekenend voor het beleid van Medinski. Twee jaar geleden kondigde de minister allerlei maatregelen aan om de productie van Russische films, die veelal gesubsidieerd worden door de staat, te bevorderen.

Zo verhoogde hij de ticketprijs van Hollywoodfilms - in Rusland populair maar volgens de minister 'erg slecht'. Ook kondigde hij toen al aan dat premières van lokale films altijd voorrang hebben op buitenlandse producties. 'De Russen hebben recht op eerlijke films over henzelf, hun land, hun problemen, hun verantwoordelijkheden en overwinningen', verdedigde Medinski zich vorige week nogmaals in een column op de nieuwssite Tass.

Dit beleid heeft min of meer zijn vruchten afgeworpen. In 2016 figureerden slechts twee Russische films in de top-25, 'The Flight Crew' en 'Viking'. Vorig jaar stonden er al vier Russische films in dezelfde top-25.

'Dat succes', zegt Medinski in dezelfde column, 'is meer dan een toevalstreffer. Het zegt iets over de kwaliteit van de Russische cinema.'

Lokale films die voorrang krijgen op Hollywoodproducties. Rusland is niet het enige land dat daarop aanstuurt. Maar, zeggen critici, Medinski gaat wel erg ver. Want Russische films moeten een bepaald gevoel oproepen bij het publiek. De minister zegt voornamelijk projecten te steunen 'die de trots in ons land en van onze voorvaderen propageren.' De overwinningen uit het verleden krijgen dan ook een prominente plek in Russische films. Denk aan Viking, een film over het ontstaan van het Russische rijk.

Films die kritiek uiten op de maatschappij hebben het juist moeilijk. 'Leviathan' van de Russische regisseur Andrej Zvjagintsev is daar het belangrijkste voorbeeld van. De première van deze prijswinnende film die het verhaal vertelt van een man die vecht tegen een corrupte bureaucraat, werd in Rusland uitgesteld. Leviathan, zei Medinski destijds, zou de 'nationale cultuur bezoedelen.' En dat is volgens hem niet de bedoeling.

Daarom kreeg Zvjagintsev geen subsidie voor zijn laatste film 'Liefdeloos' die een zwart beeld schetst van de Moskouse middenklasse. In een interview in The Guardian zei Zvjagintsev daar niet om te treuren. "Ik sta buiten het systeem, mijn producent vindt het geld. Het maakt mij een blij man."

Niet iedere Russische regisseur kan zich zo'n houding permitteren en blijft afhankelijk van het overheidsbudget dat in totaal overigens neerkomt op één grote Hollywoodproductie. In dat opzicht is er nog veel werk aan de winkel. Want slechts 7 procent van de films die geproduceerd worden in Rusland speelt quitte of maakt winst.