Voor violist Renaud Capuçon behoren de sextetten van Brahms tot de grootste meesterwerken die deze componist heeft geschreven. Zijn langgekoesterde wens om ze op te nemen is onlangs in vervulling gegaan.

De musici die Capuçon op deze uitgave om zich heen heeft verzameld, komen elkaar met regelmaat tegen op diverse podia, van Parijs via Wenen tot Salzburg.

Dan toch maar eens de handen ineengeslagen: op het Festival de Pâques in Aix-en-Provence, editie 2016, stonden de microfoons open tijdens de Brahmsuitvoeringen van het zestal - ook Capuçons jongere broer, de cellist Gautier, speelt mee.

Het samenspel van de vijf heren plus een dame is bevlogen, lyrisch en zelfs zinderend

Brahms was nog jong toen hij de sextetten schreef. De strijkers halen de kracht van de jeugd optimaal uit deze muziek tevoorschijn door een smakelijke toon in te zetten, die soms zelfs wat vet van klank uitvalt.

Helemaal niet erg, dat laatste, want deze Brahmsen kunnen het hebben. Het samenspel van de vijf heren plus een dame is bevlogen, lyrisch en zelfs zinderend: cello’s ronken, violen stralen, en de alten voegen zich in hun matglanzende middenregister kameleontisch naar hun collega’s.

